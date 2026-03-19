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Sessão da Tarde exibe clássico de ação dos anos 90 nesta quinta-feira (19); confira

Filme de ação traz clima tenso do início ao fim

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:30

Filme traz atores conhecidos do cinema de Hollywood
Filme traz atores conhecidos do cinema de Hollywood Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (19), a Sessão da Tarde exibe um dos clássicos da década de 1990, “Velocidade Máxima”. O longa-metragem ambientado em Los Angels, traz a história do psicopata Howard Payne (Dennis Hopper) que colocou uma bomba em um ônibus, que explodirá caso a velocidade do veículo seja inferior a 80 km/h.

Assim Jack Trave (Keanu Reeves), um policial, entra no veículo com ele em movimento e explica a situação aos passageiros, mas um deles, que tinha cometido algum tipo de crime, sente-se perseguido e acaba provocando um tiro acidental, que fere o motorista.

'Velocidade Máxima'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
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Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Isso força o policial a pedir que Annie Porter (Sandra Bullock), uma passageira, dirija sem deixar cair a velocidade ou todos morrerão, enquanto a polícia tenta encontrar um meio de desarmar a bomba.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

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