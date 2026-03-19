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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17
Hoje não é apenas mais uma quinta-feira, estamos vivendo as horas finais do ano astrológico de 2025. Enquanto o Sol se despede das águas profundas de Peixes, a Lua já deu o salto para Áries durante a madrugada, mudando completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de sonho e sensibilidade, hoje a ordem é ação. Sabe aquela "mala" emocional cheia de mágoas e projetos que não decolaram? O céu está te dando o impulso final para deixá-la no caminho e cruzar a linha de chegada mais leve.
Para os nativos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, o dia exige uma postura de liderança diante da própria vida. Não há mais tempo para dúvidas ou procrastinação. A energia ariana traz uma pressa saudável: a necessidade de resolver pendências burocráticas, limpar as gavetas (literais e mentais) e se preparar para o ingresso do Sol em Áries amanhã. É o momento perfeito para encerrar ciclos que você vinha arrastando, pois o universo só abre novas portas para quem tem as mãos livres.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
No dia a dia, você sentirá um aumento súbito na vitalidade. Aquela preguiça que parecia eterna dá lugar a uma vontade de "fazer acontecer". Use essa força para finalizar tarefas acumuladas no trabalho ou para organizar sua casa. O Ano Novo Astrológico, que começa nesta sexta-feira, pede que você esteja pronto para o combate e para a conquista. Portanto, aproveite as próximas horas para decidir o que merece o seu esforço e o que deve ser jogado fora definitivamente.
A dica de ouro para este dia de transição é o desapego com coragem. Não tenha medo de dizer "não" para o que drena sua energia. A Lua em Áries não aceita meio-termo; ou algo te impulsiona para frente, ou é um obstáculo. Ao pôr do sol, reserve um momento para agradecer pelas lições de Peixes e sinta o fogo da renovação aquecendo sua mente. O amanhã será grandioso, mas a sua preparação começa agora, no último dia desta jornada anual.