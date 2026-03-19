ASTROLOGIA

4 signos vivem dia de virada e limpa profunda nesta quinta (19 de março) antes do Ano Novo Astrológico

O universo envia a coragem necessária para descartar o que não serve mais e abraçar o novo ciclo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17

Signos Crédito: Reprodução

Hoje não é apenas mais uma quinta-feira, estamos vivendo as horas finais do ano astrológico de 2025. Enquanto o Sol se despede das águas profundas de Peixes, a Lua já deu o salto para Áries durante a madrugada, mudando completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de sonho e sensibilidade, hoje a ordem é ação. Sabe aquela "mala" emocional cheia de mágoas e projetos que não decolaram? O céu está te dando o impulso final para deixá-la no caminho e cruzar a linha de chegada mais leve.



Para os nativos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, o dia exige uma postura de liderança diante da própria vida. Não há mais tempo para dúvidas ou procrastinação. A energia ariana traz uma pressa saudável: a necessidade de resolver pendências burocráticas, limpar as gavetas (literais e mentais) e se preparar para o ingresso do Sol em Áries amanhã. É o momento perfeito para encerrar ciclos que você vinha arrastando, pois o universo só abre novas portas para quem tem as mãos livres.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

No dia a dia, você sentirá um aumento súbito na vitalidade. Aquela preguiça que parecia eterna dá lugar a uma vontade de "fazer acontecer". Use essa força para finalizar tarefas acumuladas no trabalho ou para organizar sua casa. O Ano Novo Astrológico, que começa nesta sexta-feira, pede que você esteja pronto para o combate e para a conquista. Portanto, aproveite as próximas horas para decidir o que merece o seu esforço e o que deve ser jogado fora definitivamente.

