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4 signos vivem dia de virada e limpa profunda nesta quinta (19 de março) antes do Ano Novo Astrológico

O universo envia a coragem necessária para descartar o que não serve mais e abraçar o novo ciclo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Hoje não é apenas mais uma quinta-feira, estamos vivendo as horas finais do ano astrológico de 2025. Enquanto o Sol se despede das águas profundas de Peixes, a Lua já deu o salto para Áries durante a madrugada, mudando completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de sonho e sensibilidade, hoje a ordem é ação. Sabe aquela "mala" emocional cheia de mágoas e projetos que não decolaram? O céu está te dando o impulso final para deixá-la no caminho e cruzar a linha de chegada mais leve.

Para os nativos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, o dia exige uma postura de liderança diante da própria vida. Não há mais tempo para dúvidas ou procrastinação. A energia ariana traz uma pressa saudável: a necessidade de resolver pendências burocráticas, limpar as gavetas (literais e mentais) e se preparar para o ingresso do Sol em Áries amanhã. É o momento perfeito para encerrar ciclos que você vinha arrastando, pois o universo só abre novas portas para quem tem as mãos livres.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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No dia a dia, você sentirá um aumento súbito na vitalidade. Aquela preguiça que parecia eterna dá lugar a uma vontade de "fazer acontecer". Use essa força para finalizar tarefas acumuladas no trabalho ou para organizar sua casa. O Ano Novo Astrológico, que começa nesta sexta-feira, pede que você esteja pronto para o combate e para a conquista. Portanto, aproveite as próximas horas para decidir o que merece o seu esforço e o que deve ser jogado fora definitivamente.

A dica de ouro para este dia de transição é o desapego com coragem. Não tenha medo de dizer "não" para o que drena sua energia. A Lua em Áries não aceita meio-termo; ou algo te impulsiona para frente, ou é um obstáculo. Ao pôr do sol, reserve um momento para agradecer pelas lições de Peixes e sinta o fogo da renovação aquecendo sua mente. O amanhã será grandioso, mas a sua preparação começa agora, no último dia desta jornada anual.

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