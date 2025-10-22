ASTROLOGIA

O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)

Um dia de coragem, calma e autoconfiança redefine o rumo desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 22 de outubro, o universo envia um recado poderoso para quatro signos do zodíaco. É um dia em que a intuição ganha força e o caminho à frente começa a se clarear. Tudo indica que estamos no rumo certo, e o cosmos confirma: continue. A mensagem é de propósito, coragem e renovação. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: O dia pede silêncio interior, Virgem. Você vem buscando clareza há tempos, e agora ela surge de forma suave, quase imperceptível. As dúvidas que te cercavam começam a se dissipar, dando lugar a uma sensação de calma e autoconfiança. O universo reforça: confie nas suas escolhas. A serenidade será sua maior força hoje.

Dica cósmica: escute mais o que vem de dentro do que o que vem de fora.

Libra: A energia de hoje te ensina que harmonia é mais importante que perfeição, Libra. Você aprende a equilibrar o que deve ficar e o que precisa partir - e isso traz leveza. Se permita sentir tudo sem julgar. A cura está nesse acolhimento. Uma conversa sincera ou um momento de introspecção pode ser o sinal que o universo quer te mostrar.

Dica cósmica: o controle não traz paz — a entrega, sim.

Capricórnio: Hoje, o universo te convida a desacelerar, Capricórnio. Nem todo progresso vem do esforço; às vezes, vem da pausa. Você plantou as sementes certas - agora é hora de confiar no tempo. A paciência é o verdadeiro movimento do dia, e ela trará resultados sólidos.

Dica cósmica: descansar também é construir.

Aquário: O dia traz revelações sutis, Aquário. Verdades que estavam escondidas podem se revelar, ligando o passado ao presente de forma surpreendente. Você começa a enxergar o sentido maior das coisas, e isso muda tudo. Deixe o fluxo natural te guiar; o universo sabe exatamente o que está fazendo.

Dica cósmica: a intuição é sua bússola, siga sem medo.