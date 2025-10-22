Acesse sua conta
O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)

Um dia de coragem, calma e autoconfiança redefine o rumo desses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 22 de outubro, o universo envia um recado poderoso para quatro signos do zodíaco. É um dia em que a intuição ganha força e o caminho à frente começa a se clarear. Tudo indica que estamos no rumo certo, e o cosmos confirma: continue. A mensagem é de propósito, coragem e renovação. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: O dia pede silêncio interior, Virgem. Você vem buscando clareza há tempos, e agora ela surge de forma suave, quase imperceptível. As dúvidas que te cercavam começam a se dissipar, dando lugar a uma sensação de calma e autoconfiança. O universo reforça: confie nas suas escolhas. A serenidade será sua maior força hoje.

Dica cósmica: escute mais o que vem de dentro do que o que vem de fora.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra: A energia de hoje te ensina que harmonia é mais importante que perfeição, Libra. Você aprende a equilibrar o que deve ficar e o que precisa partir - e isso traz leveza. Se permita sentir tudo sem julgar. A cura está nesse acolhimento. Uma conversa sincera ou um momento de introspecção pode ser o sinal que o universo quer te mostrar.

Dica cósmica: o controle não traz paz — a entrega, sim.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Capricórnio: Hoje, o universo te convida a desacelerar, Capricórnio. Nem todo progresso vem do esforço; às vezes, vem da pausa. Você plantou as sementes certas - agora é hora de confiar no tempo. A paciência é o verdadeiro movimento do dia, e ela trará resultados sólidos.

Dica cósmica: descansar também é construir.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário: O dia traz revelações sutis, Aquário. Verdades que estavam escondidas podem se revelar, ligando o passado ao presente de forma surpreendente. Você começa a enxergar o sentido maior das coisas, e isso muda tudo. Deixe o fluxo natural te guiar; o universo sabe exatamente o que está fazendo.

Dica cósmica: a intuição é sua bússola, siga sem medo.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Signo Virgem Libra Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

