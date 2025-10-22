ASTROLOGIA

5 signos recebem um presente inesperado do universo hoje (22 de outubro); veja se o seu está na lista

Onda de sorte e reviravoltas positivas promete mudar tudo para esses escolhidos do zodíaco

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

Esta quarta-feira, dia 22 de outubro, marca o início de uma fase especial. Cinco signos recebem uma onda de sorte, amor e recomeços, em um período que não se repetirá tão cedo. O universo movimenta velhos desejos, reacende paixões e coloca no caminho novas oportunidades que pareciam perdidas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos:

Um sonho profissional começa a se concretizar, trazendo de volta aquela sensação de propósito e entusiasmo. Ideias antigas ganham nova vida, e portas que pareciam fechadas se abrem de forma inesperada. O segredo é acreditar no próprio talento e aproveitar cada chance de mostrar do que você é capaz.

Dica cósmica: siga sua intuição e transforme inspiração em ação.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer:

O desejo de explorar o mundo fala mais alto. Você se sente chamado a aprender, viajar, conhecer novas culturas e quebrar rotinas que limitam seu crescimento. Cada experiência se torna uma forma de expandir a mente e o coração - e esse movimento interior pode mudar sua forma de ver a vida.

Dica cósmica: abra-se para o novo, mesmo que ele venha em pequenas doses.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão:

O universo mostra que pedir ajuda não é fraqueza, é confiança. Um amigo ou pessoa próxima pode oferecer exatamente o que você precisa para seguir em frente. Aceitar esse apoio traz lições valiosas sobre generosidade e conexão.

Dica cósmica: permitir-se ser cuidado também é um ato de força.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Virgem:

O amor está em destaque. Um reencontro, uma conversa pendente ou até um novo começo reacendem sentimentos que pareciam adormecidos. O coração se abre para uma segunda chance, e desta vez, você sabe o que quer e como viver essa história de forma leve e verdadeira.

Dica cósmica: a vulnerabilidade pode ser o seu maior poder.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Sagitário:

Seu lar e suas relações mais íntimas ganham uma atmosfera de harmonia e inspiração. Você encontra conforto em estar cercado de pessoas que vibram na mesma sintonia e percebe que autenticidade é o que mantém os laços fortes.

Dica cósmica: valorize o simples, é nele que mora a felicidade.