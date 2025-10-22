5 signos recebem um presente inesperado do universo hoje (22 de outubro); veja se o seu está na lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:00
Esta quarta-feira, dia 22 de outubro, marca o início de uma fase especial. Cinco signos recebem uma onda de sorte, amor e recomeços, em um período que não se repetirá tão cedo. O universo movimenta velhos desejos, reacende paixões e coloca no caminho novas oportunidades que pareciam perdidas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos:
Um sonho profissional começa a se concretizar, trazendo de volta aquela sensação de propósito e entusiasmo. Ideias antigas ganham nova vida, e portas que pareciam fechadas se abrem de forma inesperada. O segredo é acreditar no próprio talento e aproveitar cada chance de mostrar do que você é capaz.
Dica cósmica: siga sua intuição e transforme inspiração em ação.
Câncer:
O desejo de explorar o mundo fala mais alto. Você se sente chamado a aprender, viajar, conhecer novas culturas e quebrar rotinas que limitam seu crescimento. Cada experiência se torna uma forma de expandir a mente e o coração - e esse movimento interior pode mudar sua forma de ver a vida.
Dica cósmica: abra-se para o novo, mesmo que ele venha em pequenas doses.
Leão:
O universo mostra que pedir ajuda não é fraqueza, é confiança. Um amigo ou pessoa próxima pode oferecer exatamente o que você precisa para seguir em frente. Aceitar esse apoio traz lições valiosas sobre generosidade e conexão.
Dica cósmica: permitir-se ser cuidado também é um ato de força.
Virgem:
O amor está em destaque. Um reencontro, uma conversa pendente ou até um novo começo reacendem sentimentos que pareciam adormecidos. O coração se abre para uma segunda chance, e desta vez, você sabe o que quer e como viver essa história de forma leve e verdadeira.
Dica cósmica: a vulnerabilidade pode ser o seu maior poder.
Sagitário:
Seu lar e suas relações mais íntimas ganham uma atmosfera de harmonia e inspiração. Você encontra conforto em estar cercado de pessoas que vibram na mesma sintonia e percebe que autenticidade é o que mantém os laços fortes.
Dica cósmica: valorize o simples, é nele que mora a felicidade.
