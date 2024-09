CRIME

Jovem foi esquartejado por traficantes do BDM por ter morado no Garcia

Richard de Jesus Santana, de 21 anos, foi capturado por criminosos na Rua Souza Uzel

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 09:35

Richard de Jesus tinha apenas 21 anos e estava desaparecido desde sexta (27) Crédito: Reprodução

O jovem que foi torturado, esquartejado e teve a cabeça decapitada antes ter seu corpo encontrado em um carrinho de supermercado na Avenida Bonocô, no último sábado (28), foi morto por traficantes apenas por ter morado no bairro do Garcia. De acordo com familiares, Richard de Jesus Santana, de 21 anos, teria sido capturado por criminosos na Rua Souza Uzel, que é mais conhecida como Rua 13, na Federação.

O local tem atuação de traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que, para a família, teriam confundido a vítima com um integrante do Comando Vermelho (CV). A confusão, entretanto, não aconteceu por ele parecer, fisicamente, com algum membro da facção rival, mas por ter sido morador do bairro do Garcia, onde o CV tem atuação e domínio do tráfico de drogas, bem como de ações criminosas.

Um parente de Richard, que terá a identidade preservada por questões de segurança, indica que ele teria sido reconhecido por um traficante que o conhecia. “O nome desse traficante é Daniel, ele já passou nas notícias roubando. Ele tem participação no crime, os moradores confirmaram. Acredito muito que esse Daniel conhecia meu primo porque ele morou muitos anos no Garcia”, relata o familiar.

A suspeita da família foi confirmada após integrantes do BDM que atuam na área da Rua 13 compartilharem imagens debochando do crime e ‘assumindo’ a autoria pela morte de Richard. “Rua 13 toda vida [saudação que indica a presença da facção]. Sem papo para Comando Vermelho do Garcia. Aqui tem BDM. Nós, quando pegamos, é sem perdão”, publicou um traficante logo após a morte da vítima nas redes sociais.

Traficantes compartilharam mensagem após morte de Richard Crédito: Reprodução

Procurada para responder sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou apenas que agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, ao chegarem na Bonocô, encontraram o corpo. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

Uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados, confirmou os indícios de que o BDM seria responsável pelo crime. As primeiras diligências, entretanto, foram realizadas por agentes da PM da região da Bonocô, já que o corpo foi encontrado na avenida. Uma outra fonte da PM confirmou também que traficantes da Rua 13 têm caçado e punido pessoas que, para eles, possam estar ligada ao CV.