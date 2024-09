SALVADOR

Homem esquartejado em carrinho de mercado na Bonocô também foi decapitado

Corpo estava em meio a pedaços de papelão e com cobertor por cima

O homem encontrado esquartejado dentro de um carrinho de supermercado na Avenida Mario Leal Filho, mais conhecida como Bonocô, em Salvador, também foi decapitado. O caso foi registrado no sábado (28).

O corpo da vítima foi encontrado partido em pedaços, envolvido em papelão e com um cobertor por cima, perto do Sam's Club. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a identificação da vítima, bem como a autoria e motivação do crime.