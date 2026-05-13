Casal desiste de bancar festa de casamento e usa dinheiro para viajar por 48 países em lua de mel de 400 dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 13 de maio de 2026 às 04:00
Planejamento de casamento é sempre uma dor de cabeça, milhares de gastos e arranjos, mas que tal sair do óbvio e pegar uma parte desse dinheiro para fazer a viagem da sua vida? Foi isso que os recém-casados Kaz e Mariko Yamaguchi, casal japonês de Kyoto, decidiram fazer ao viajar pelo mundo inteiro.
Com o dinheiro da lua de mel, os Yamaguchi empreenderam uma viagem de 400 dias por meio de 48 países. Utilizando um drone semiprofissional, eles registraram sua viagem em um curta-metragem que saiu da bolha digital japonesa e circulou por todo o mundo.
Melhores destinos para lua de mel no Brasil
Kaz não era especialista no equipamento antes de viajar. Mesmo assim, levou e usou o aparelho para captar imagens de cada uma das áreas pelas quais passaram, de desertos e florestas até tribos e balões.
Kaz Yamaguchiem relato reproduzido pelo portal Upsocl
O drone fez o papel que antes ficava restrito à câmera de mão ou ao celular. Ele mostrou o entorno, ampliando uma escala que jamais poderia ter sido alcançada com simples selfies, transformando a viagem em uma experiência única que encantou o mundo.
Para tirar a viagem do papel, Kaz e Mariko Yamaguchi economizaram por cerca de dois anos e juntaram aproximadamente US$ 50 mil, segundo relato de Kaz ao jornal vietnamita Tuổi Trẻ. O valor serviu como base para bancar deslocamentos, hospedagens, alimentação e imprevistos.
Durante o roteiro, o casal gastava pouco mais de US$ 60 por dia. Em 400 dias, essa média indica um custo mínimo próximo de US$ 24 mil, sem considerar variações de câmbio, passagens mais caras e gastos extras em países com custo de vida maior.
Outro gasto importante foi com os drones usados para registrar a viagem. Kaz e Mariko passaram por três equipamentos ao longo do percurso, já que um foi perdido na Noruega e outro acabou danificado na Namíbia. Cada aparelho custava cerca de US$ 1 mil.
O casal saiu em viagem em 2016. Eles ainda estão juntos e têm dois filhos, um menino e uma menina.