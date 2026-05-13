HISTÓRIAS FASCINANTES

Casal desiste de bancar festa de casamento e usa dinheiro para viajar por 48 países em lua de mel de 400 dias

O casal Yamaguchi economizou por cerca de dois anos para conseguir realizar esse feito



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 04:00

Os registros dessa viagem deram origem a um pequeno curta publicado no canal do YouTube de Kaz Yamaguchi Crédito: Reprodução / YouTube / Kaz Yamaguchi

Planejamento de casamento é sempre uma dor de cabeça, milhares de gastos e arranjos, mas que tal sair do óbvio e pegar uma parte desse dinheiro para fazer a viagem da sua vida? Foi isso que os recém-casados Kaz e Mariko Yamaguchi, casal japonês de Kyoto, decidiram fazer ao viajar pelo mundo inteiro.

Com o dinheiro da lua de mel, os Yamaguchi empreenderam uma viagem de 400 dias por meio de 48 países. Utilizando um drone semiprofissional, eles registraram sua viagem em um curta-metragem que saiu da bolha digital japonesa e circulou por todo o mundo.

Melhores destinos para lua de mel no Brasil 1 de 12

Memórias sob as lentes do drone

Kaz não era especialista no equipamento antes de viajar. Mesmo assim, levou e usou o aparelho para captar imagens de cada uma das áreas pelas quais passaram, de desertos e florestas até tribos e balões.

Não somos o tipo de pessoas que gostam de tirar selfies, mas, como era nossa lua de mel, decidimos tirar o máximo de fotos possível (...) Eu não sabia usar o drone, só tinha praticado algumas vezes no Japão antes de sair para a viagem Kaz Yamaguchi em relato reproduzido pelo portal Upsocl

O drone fez o papel que antes ficava restrito à câmera de mão ou ao celular. Ele mostrou o entorno, ampliando uma escala que jamais poderia ter sido alcançada com simples selfies, transformando a viagem em uma experiência única que encantou o mundo.

Quanto custou a lua de mel de 400 dias?

Para tirar a viagem do papel, Kaz e Mariko Yamaguchi economizaram por cerca de dois anos e juntaram aproximadamente US$ 50 mil, segundo relato de Kaz ao jornal vietnamita Tuổi Trẻ. O valor serviu como base para bancar deslocamentos, hospedagens, alimentação e imprevistos.

O Brasil foi um dos destinos do casal, com passagens pelos Lençóis Maranhenses e a Floresta Amazonônica Crédito: Reprodução / YouTube / Kaz Yamaguchi

Durante o roteiro, o casal gastava pouco mais de US$ 60 por dia. Em 400 dias, essa média indica um custo mínimo próximo de US$ 24 mil, sem considerar variações de câmbio, passagens mais caras e gastos extras em países com custo de vida maior.

Outro gasto importante foi com os drones usados para registrar a viagem. Kaz e Mariko passaram por três equipamentos ao longo do percurso, já que um foi perdido na Noruega e outro acabou danificado na Namíbia. Cada aparelho custava cerca de US$ 1 mil.

O casal saiu em viagem em 2016. Eles ainda estão juntos e têm dois filhos, um menino e uma menina.