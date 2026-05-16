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Cor e número da sorte de hoje (16 de maio): sábado favorece reencontros, leveza e decisões que trazem alívio

O dia chega com uma energia mais tranquila e favorável para organizar emoções, fortalecer relações e desacelerar a mente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, 16 de maio, será marcado por conversas importantes, sensação de renovação e momentos que ajudam a recuperar o equilíbrio emocional. Muitos signos sentirão necessidade de se aproximar mais da família, rever prioridades e aproveitar pequenas alegrias da rotina. Também será um bom momento para descansar, reorganizar planos e deixar para trás situações desgastantes.

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Áries: Hoje será um ótimo dia para resolver questões pessoais que estavam causando preocupação. Conversas sinceras com pessoas próximas podem trazer mais clareza emocional e fortalecer vínculos importantes. O momento também favorece decisões ligadas ao trabalho e à vida financeira. Aproveite o sábado para desacelerar e cuidar mais da saúde mental.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Touro: O dia favorece momentos leves ao lado da família e reencontros especiais. Você poderá sentir mais segurança para tomar decisões importantes relacionadas ao futuro. Questões financeiras tendem a caminhar de forma positiva, principalmente se houver planejamento. Seu carisma estará em destaque e facilitará novas conexões.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Gêmeos: O sábado chega com mais criatividade e vontade de viver experiências diferentes. Conversas inesperadas podem abrir portas importantes ou trazer ideias interessantes para projetos futuros. O momento também será positivo para resolver mal-entendidos e recuperar a harmonia em relações próximas. Evite apenas assumir compromissos além do necessário.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje será um dia favorável para cuidar do emocional e fortalecer relações familiares. Você poderá sentir mais necessidade de acolhimento, descanso e tranquilidade. Assuntos ligados à casa ou à vida pessoal ganham destaque e podem trazer boas notícias. Aproveite o momento para desacelerar e ouvir mais sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O sábado será movimentado e cheio de oportunidades para sair da rotina. Convites inesperados, encontros especiais ou conversas importantes podem mudar o clima do seu dia. No trabalho, ideias criativas começam a ganhar força para as próximas semanas. A vida amorosa também tende a ficar mais leve e divertida.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Hoje será importante organizar melhor sua rotina e respeitar seus limites. O dia favorece decisões práticas, planejamento financeiro e resolução de pendências que estavam sendo adiadas. Conversas sinceras ajudarão a fortalecer relações pessoais. No fim do dia, momentos simples tendem a trazer mais conforto emocional.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 4

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O sábado chega com uma energia positiva para encontros, passeios e momentos de descontração. Você estará mais comunicativo e poderá resolver conflitos com mais facilidade. O dia também favorece compras, organização da vida financeira e planos futuros. Aproveite para investir mais no que faz você se sentir bem.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje será um bom momento para deixar o orgulho de lado e resolver situações pendentes. O dia favorece reconciliações, mudanças positivas e decisões importantes ligadas à vida pessoal. Você poderá receber apoio inesperado de alguém próximo. Sua intuição estará mais forte e ajudará em escolhas importantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 1

Sagitário: O sábado traz uma sensação de renovação e vontade de experimentar coisas novas. Viagens rápidas, encontros ou momentos diferentes podem movimentar bastante sua rotina. O dia também será positivo para fortalecer amizades e retomar planos antigos. Evite apenas agir por impulso em assuntos financeiros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Hoje será importante desacelerar um pouco e prestar mais atenção ao seu bem-estar. O excesso de cobranças pode gerar desgaste emocional desnecessário. O dia favorece conversas maduras, organização da rotina e planejamento profissional. Momentos ao lado da família tendem a trazer conforto e segurança.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 5

Aquário: O sábado será favorável para conhecer pessoas novas e ampliar contatos importantes. Você estará mais inspirado e disposto a colocar ideias em prática. Questões ligadas ao trabalho e à vida financeira podem começar a evoluir de forma positiva. Aproveite o dia para confiar mais nas próprias escolhas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Peixes: Hoje será um dia leve, sensível e cheio de pequenas alegrias. Conversas especiais poderão fortalecer vínculos afetivos e trazer mais tranquilidade emocional. O momento também favorece criatividade, espiritualidade e reorganização de metas pessoais. Escutar a própria intuição fará toda a diferença.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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