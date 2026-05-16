ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de maio): sábado favorece reencontros, leveza e decisões que trazem alívio

O dia chega com uma energia mais tranquila e favorável para organizar emoções, fortalecer relações e desacelerar a mente

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, 16 de maio, será marcado por conversas importantes, sensação de renovação e momentos que ajudam a recuperar o equilíbrio emocional. Muitos signos sentirão necessidade de se aproximar mais da família, rever prioridades e aproveitar pequenas alegrias da rotina. Também será um bom momento para descansar, reorganizar planos e deixar para trás situações desgastantes.

Áries: Hoje será um ótimo dia para resolver questões pessoais que estavam causando preocupação. Conversas sinceras com pessoas próximas podem trazer mais clareza emocional e fortalecer vínculos importantes. O momento também favorece decisões ligadas ao trabalho e à vida financeira. Aproveite o sábado para desacelerar e cuidar mais da saúde mental.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Touro: O dia favorece momentos leves ao lado da família e reencontros especiais. Você poderá sentir mais segurança para tomar decisões importantes relacionadas ao futuro. Questões financeiras tendem a caminhar de forma positiva, principalmente se houver planejamento. Seu carisma estará em destaque e facilitará novas conexões.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Gêmeos: O sábado chega com mais criatividade e vontade de viver experiências diferentes. Conversas inesperadas podem abrir portas importantes ou trazer ideias interessantes para projetos futuros. O momento também será positivo para resolver mal-entendidos e recuperar a harmonia em relações próximas. Evite apenas assumir compromissos além do necessário.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer: Hoje será um dia favorável para cuidar do emocional e fortalecer relações familiares. Você poderá sentir mais necessidade de acolhimento, descanso e tranquilidade. Assuntos ligados à casa ou à vida pessoal ganham destaque e podem trazer boas notícias. Aproveite o momento para desacelerar e ouvir mais sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O sábado será movimentado e cheio de oportunidades para sair da rotina. Convites inesperados, encontros especiais ou conversas importantes podem mudar o clima do seu dia. No trabalho, ideias criativas começam a ganhar força para as próximas semanas. A vida amorosa também tende a ficar mais leve e divertida.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Hoje será importante organizar melhor sua rotina e respeitar seus limites. O dia favorece decisões práticas, planejamento financeiro e resolução de pendências que estavam sendo adiadas. Conversas sinceras ajudarão a fortalecer relações pessoais. No fim do dia, momentos simples tendem a trazer mais conforto emocional.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 4

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O sábado chega com uma energia positiva para encontros, passeios e momentos de descontração. Você estará mais comunicativo e poderá resolver conflitos com mais facilidade. O dia também favorece compras, organização da vida financeira e planos futuros. Aproveite para investir mais no que faz você se sentir bem.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje será um bom momento para deixar o orgulho de lado e resolver situações pendentes. O dia favorece reconciliações, mudanças positivas e decisões importantes ligadas à vida pessoal. Você poderá receber apoio inesperado de alguém próximo. Sua intuição estará mais forte e ajudará em escolhas importantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 1

Sagitário: O sábado traz uma sensação de renovação e vontade de experimentar coisas novas. Viagens rápidas, encontros ou momentos diferentes podem movimentar bastante sua rotina. O dia também será positivo para fortalecer amizades e retomar planos antigos. Evite apenas agir por impulso em assuntos financeiros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje será importante desacelerar um pouco e prestar mais atenção ao seu bem-estar. O excesso de cobranças pode gerar desgaste emocional desnecessário. O dia favorece conversas maduras, organização da rotina e planejamento profissional. Momentos ao lado da família tendem a trazer conforto e segurança.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 5

Aquário: O sábado será favorável para conhecer pessoas novas e ampliar contatos importantes. Você estará mais inspirado e disposto a colocar ideias em prática. Questões ligadas ao trabalho e à vida financeira podem começar a evoluir de forma positiva. Aproveite o dia para confiar mais nas próprias escolhas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Peixes: Hoje será um dia leve, sensível e cheio de pequenas alegrias. Conversas especiais poderão fortalecer vínculos afetivos e trazer mais tranquilidade emocional. O momento também favorece criatividade, espiritualidade e reorganização de metas pessoais. Escutar a própria intuição fará toda a diferença.

Cor da sorte: Prata