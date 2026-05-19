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Suposta pivô de separação entre Vini Jr. e Virginia quebra silêncio e dá detalhes sobre polêmica: 'Me senti obrigada'

Bruna Pinheiro decidiu quebrar o silêncio após ser apontada como envolvida no término do namoro do jogador com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:16

Bruna Pinheiro, Vini Jr. e Virginia Fonseca
Bruna Pinheiro, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Pinheiro, apontada como suposta pivô do término do namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca, usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para se pronunciar sobre a polêmica. A modelo afirmou que decidiu falar publicamente após o nome dela ganhar repercussão na internet e disse que vinha recebendo ataques desde que surgiram os rumores envolvendo o jogador e a influenciadora.

"Como ela [Virginia] não trouxe, eu vim aqui deixar claro, porque eu não posso ficar tomando os ataques de algo que eu não fiz", declarou Bruna no pronunciamento.

Bruna Pinheiro

Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
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Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
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Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram

Na sequência, ela decidiu explicar toda a situação desde o começo e contou que a viagem para Madri, na Espanha, já estava planejada antes de toda a repercussão. "Vou começar a história para vocês desde o início, para que fique muito bem esclarecido, para ninguém ter mais dúvidas sobre este fato ocorrido. Esta viagem minha já estava programada há um tempo, pois era o meu aniversário, que eu queria comemorar em Madrid", afirmou.

A modelo também explicou que o encontro com amigos ligados a Vini Jr. aconteceu por coincidência e negou qualquer aproximação com o atleta ou com Virginia Fonseca. "Justamente neste dia, fomos até o restaurante encontrar eles, só que, em momento algum, nós encontramos o Vinicius Jr., em momento algum nós encontramos a Virginia e, em momento algum, houve essa troca de olhares que as pessoas estão especulando", disse.

Bruna reforçou ainda que a coincidência foi o fato de todos estarem na mesma cidade. "Gente, a única coincidência é que estávamos em Madri, estávamos com os amigos do Vini Junior, sim, e estávamos no restaurante, sim. Não encontramos o Vinicius e nem a Virgínia", completou.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

A influenciadora também rebateu rumores de que a viagem teria sido bancada por terceiros ou que ela e as amigas teriam sido contratadas. "Quem financeiramente proporcionou tudo isso fomos nós mesmas. Até porque este fim de relacionamento não tem nada a ver conosco, e a Virgínia sabe disso. Ela até sabe quem somos nós, porque os nossos amigos tiraram foto com ela momentos antes do jogo, onde eles estavam, e nós não estávamos neste jogo", afirmou.

Ao longo do pronunciamento, Bruna voltou a negar qualquer envolvimento no término e revelou que evitou falar antes para não expor pessoas próximas. "E eu esperava, ao mínimo, que ela viesse aqui esclarecer, mas, como ela deixou isso para nós, eu resolvi trazer aqui o meu esclarecimento. E tudo o que nós falamos desde o início é verdade. Eu só não vim aqui antes para expor todos os detalhes, pois eu não queria estar expondo a minha vida pessoal, muito menos a vida dos meninos, dos meus amigos. Mas eu me senti obrigada a vir aqui fazer essa exposição, porque nós estamos saindo como mentirosas", declarou.

Para finalizar, Bruna afirmou que não existe outra versão da história e voltou a negar qualquer traição envolvendo Vini Jr. "Não existe mais outra verdade, não existe mais outra história. É a única e verdadeira história. Ponto final. Eu me senti obrigada, já que ninguém se manifestou, eu tive que vir aqui. Às vezes nem houve traição, porque, se depender de nós, não teve traição alguma. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, ele pode ter terminado o relacionamento?", concluiu.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Virginia Fonseca E Vini jr.

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