A 'rainha das carnes' está com os dias contados: ranking mundial define os melhores cortes do Brasil e deixa picanha de fora

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de maio de 2026 às 04:04
Anualmente, o guia TasteAtlas reúne milhares de avaliações para eleger os melhores pratos do mundo e de cada país. Cada nação possui seu próprio ranking, e o Top 100 Brasil surpreendeu com o churrasco nas primeiras posições.
Três cortes tradicionais dominaram o pódio dos melhores pratos brasileiros no geral, disputando espaço com receitas clássicas como moqueca e pão de queijo. O churrasco brasileiro também foi muito bem colocado, eleito como o 3.º melhor do mundo.
Melhores cortes e peças para churrasco
Uma das novas queridinhas do churrasco brasileiro, a fraldinha ficou em primeiro lugar no ranking e é uma das opções mais em conta para o churrasco: de R$ 35 a R$ 45. Porém, é uma carne que exige cuidado no preparo.
Favorita do churrasco gaúcho, a costela é um corte que também demanda um pouco mais de técnica para dar certo. Seja feita em uma churrasqueira a bafo ou no fogo de chão, o segredo está no longo tempo de cozimento.
O preparo mais comum no Brasil é salgar a peça com bastante sal grosso e deixá-la em contato com a brasa. Um pouco afastada para não queimar, a gordura vai derretendo lentamente e cozinhando a carne por dentro.
Mais conhecido simplesmente como contra, esse é um dos principais cortes do churrasco brasileiro e mundial. Derivado da lombar do animal, entre a alcatra e a costela, o contrafilé chama atenção pela maciez e pela bela camada de gordura.
Um segredo para quem for preparar contrafilé em peça, em casa, é retirar um nervo espesso que fica logo abaixo da gordura. Esse tecido pode deixar os bifes duros e borrachudos.