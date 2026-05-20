CHURRASCO

A 'rainha das carnes' está com os dias contados: ranking mundial define os melhores cortes do Brasil e deixa picanha de fora

Levantamento mundial do TasteAtlas colocou diversos cortes acima da picanha



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 04:04

Orbitando em média R$ 60 a R$ 70 por kilo, um dos cortes mais amados do Brasil está se tornando cada vez mais raro nos churrascos brasileiros Crédito: Vinícius Caricatte / Pexels

Anualmente, o guia TasteAtlas reúne milhares de avaliações para eleger os melhores pratos do mundo e de cada país. Cada nação possui seu próprio ranking, e o Top 100 Brasil surpreendeu com o churrasco nas primeiras posições.

Três cortes tradicionais dominaram o pódio dos melhores pratos brasileiros no geral, disputando espaço com receitas clássicas como moqueca e pão de queijo. O churrasco brasileiro também foi muito bem colocado, eleito como o 3.º melhor do mundo.

Melhores cortes e peças para churrasco 1 de 12

Fraldinha

Uma das novas queridinhas do churrasco brasileiro, a fraldinha ficou em primeiro lugar no ranking e é uma das opções mais em conta para o churrasco: de R$ 35 a R$ 45. Porém, é uma carne que exige cuidado no preparo.

Ao contrário da maioria dos cortes, a fibra da fraldinha é horizontal e precisa ser cortada na vertical para manter a maciez Crédito: Reprodução / YouTube / Doutor Churras

Costela

Favorita do churrasco gaúcho, a costela é um corte que também demanda um pouco mais de técnica para dar certo. Seja feita em uma churrasqueira a bafo ou no fogo de chão, o segredo está no longo tempo de cozimento.

O preparo tradicional de costela no fogo de chão ganhou o segundo lugar no ranking do TasteAtlas Crédito: Jonas Joaquim Tavare / Wikimedia Commons

O preparo mais comum no Brasil é salgar a peça com bastante sal grosso e deixá-la em contato com a brasa. Um pouco afastada para não queimar, a gordura vai derretendo lentamente e cozinhando a carne por dentro.

Contrafilé

Mais conhecido simplesmente como contra, esse é um dos principais cortes do churrasco brasileiro e mundial. Derivado da lombar do animal, entre a alcatra e a costela, o contrafilé chama atenção pela maciez e pela bela camada de gordura.

Da peça de contrafilé saem diversos cortes gourmetizados do churrasco, como bife ancho, chorizo, prime rib e tomahawk — os dois últimos, quando o corte ainda inclui o osso Crédito: Josue Verdejo / Pexels