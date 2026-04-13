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Filho é preso durante velório por matar a mãe e decepar dedo dela para acessar contas bancárias

Servidora pública de 53 anos foi encontrada morta em casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:41

Filho foi preso pela morte da mãe
Filho foi preso pela morte da mãe Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos suspeito de assassinar a própria mãe, de 53 anos, em Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante o velório da vítima. Segundo as investigações, ele teria cortado a falange do dedo indicador da mão direita da mulher para desbloquear o celular dela e realizar transações bancárias.

A vítima, identificada como Andrelina dos Santos Antônio, era servidora pública municipal e foi encontrada morta dentro da própria casa na manhã de sábado (11). O local tinha muitos objetos revirados e o celular da mulher não foi encontrado. O ferimento no dedo da servidora chamou atenção para polícia, já que indicava “clara intenção de sua utilização para o desbloqueio do aparelho e eventuais outras transações”.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que o filho da vítima e uma mulher entraram na casa da vítima por volta das 18h de sexta-feira (10) e saiu às 22h38. Na sequência, os dois embarcaram em um veículo Honda HR-V branco.

Servidora foi morta em casa

Andrelina dos Santos Antônio por Reprodução
Suspeito foi preso no velório por Reprodução
Imagens ajudaram a desvendar dia do crime por Reprodução
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Andrelina dos Santos Antônio por Reprodução

De acordo com o portal G1, a polícia identificou que o carro era um táxi solicitado pelo próprio filho da vítima. O motorista deixou o casal na rodoviária de São Pedro. De lá, eles seguiram com um motorista de aplicativo até a rodoviária de Piracicaba.

O avanço da investigação mostrou que o casal foi até um hotel em Piracicaba, onde passou a noite, e saiu por volta das 8h30. O casal seguiu novamente para a rodoviária e seguiu para Campinas. 

Enquanto isso, o filho da servidora usou publicações em redes sociais para tentar enganar os investigadores. Ele publicou que estaria ainda em São Paulo, onde reside, indo para Santa Maria da Serra, sem saber mais informações sobre a morte da mãe.  Quando ele chegou ao velório, foi preso em flagrante. A mulher que aparece com ele nas imagens foi identificada, mas não teve nome divulgado. Ela tem 34 anos e continua foragida. 

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