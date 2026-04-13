CRIME

Filho é preso durante velório por matar a mãe e decepar dedo dela para acessar contas bancárias

Servidora pública de 53 anos foi encontrada morta em casa

Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:41

Filho foi preso pela morte da mãe Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos suspeito de assassinar a própria mãe, de 53 anos, em Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante o velório da vítima. Segundo as investigações, ele teria cortado a falange do dedo indicador da mão direita da mulher para desbloquear o celular dela e realizar transações bancárias.

A vítima, identificada como Andrelina dos Santos Antônio, era servidora pública municipal e foi encontrada morta dentro da própria casa na manhã de sábado (11). O local tinha muitos objetos revirados e o celular da mulher não foi encontrado. O ferimento no dedo da servidora chamou atenção para polícia, já que indicava “clara intenção de sua utilização para o desbloqueio do aparelho e eventuais outras transações”.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que o filho da vítima e uma mulher entraram na casa da vítima por volta das 18h de sexta-feira (10) e saiu às 22h38. Na sequência, os dois embarcaram em um veículo Honda HR-V branco.

Servidora foi morta em casa 1 de 3

De acordo com o portal G1, a polícia identificou que o carro era um táxi solicitado pelo próprio filho da vítima. O motorista deixou o casal na rodoviária de São Pedro. De lá, eles seguiram com um motorista de aplicativo até a rodoviária de Piracicaba.

O avanço da investigação mostrou que o casal foi até um hotel em Piracicaba, onde passou a noite, e saiu por volta das 8h30. O casal seguiu novamente para a rodoviária e seguiu para Campinas.