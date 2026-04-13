TRAGÉDIA

Acidente com quatro veículos mata casal, dois filhos de 6 e 2 anos e amigo da família

Motorista de Gol tentou fazer ultrapassagem e atingiu carro em que vítimas estavam

Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:02

Família e amigo morreram em acidente Crédito: Reprodução

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da noite de domingo (12), na rodovia SC-355, entre os municípios de Videira e Iomerê, no interior de Santa Catarina. As vítimas eram um casal de 28 anos, os dois filhos deles, de 2 e 6 anos, e um amigo da família, de 40 anos. Todos estavam no mesmo automóvel, segundo o portal G1.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o motorista de 31 anos apontado como responsável pela colisão foi localizado, detido e encaminhado à delegacia após o acidente.

A batida aconteceu no km 64 da rodovia. As cinco vítimas ocupavam um Volkswagen Gol e, devido à força do impacto, três delas foram arremessadas para fora do carro.

Além do veículo onde estava a família, outros três automóveis se envolveram na ocorrência: um segundo Gol, que teria provocado o acidente, um Golf e um T-Cross. O condutor do T-Cross foi socorrido e encaminhado ao hospital.