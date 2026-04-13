Acidente com quatro veículos mata casal, dois filhos de 6 e 2 anos e amigo da família

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Carol Neves
Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:02
Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da noite de domingo (12), na rodovia SC-355, entre os municípios de Videira e Iomerê, no interior de Santa Catarina. As vítimas eram um casal de 28 anos, os dois filhos deles, de 2 e 6 anos, e um amigo da família, de 40 anos. Todos estavam no mesmo automóvel, segundo o portal G1.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o motorista de 31 anos apontado como responsável pela colisão foi localizado, detido e encaminhado à delegacia após o acidente.
A batida aconteceu no km 64 da rodovia. As cinco vítimas ocupavam um Volkswagen Gol e, devido à força do impacto, três delas foram arremessadas para fora do carro.
Além do veículo onde estava a família, outros três automóveis se envolveram na ocorrência: um segundo Gol, que teria provocado o acidente, um Golf e um T-Cross. O condutor do T-Cross foi socorrido e encaminhado ao hospital.
Segundo informações preliminares da PMRv, o Gol com as vítimas seguia no sentido Videira–Iomerê quando o outro Gol tentou realizar uma ultrapassagem e atingiu lateralmente o carro da família. Após a colisão, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do T-Cross.