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Mulher denuncia exigência de ‘calça legging marcando’ para trabalhar em hamburgueria: 'Atrai clientes'

Caso aconteceu em Ribeirão Preto e será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:38

Prints mostram conversa entre candidata e empresa Crédito: Reprodução/g1

Uma mulher de 23 anos, que procurava emprego, afirmou nesta segunda-feira (13) que também recebeu uma proposta considerada abusiva de uma hamburgueria em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo ela, a vaga vinha acompanhada de exigências relacionadas à aparência física das funcionárias. As informações são do g1.

A jovem relatou ter se sentido desrespeitada após receber mensagens do recrutador orientando o uso de roupas específicas durante o expediente. Em um dos trechos, ele pede que as funcionárias utilizem “uma calça legging mais marcando, porque isso atrai cliente”.

Surpresa com o teor da conversa, ela questionou o que significava a exigência e perguntou se seria para evidenciar partes íntimas do corpo. De acordo com os prints obtidos pela reportagem, o recrutador confirmou a interpretação. Diante da situação, a candidata decidiu não aceitar a vaga.

Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados

Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados por Reprodução/g1
Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados por Reprodução/g1
Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados por Reprodução/g1
Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados por Reprodução/g1
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Prints da conversa entre candidata e hamburgeria foram divulgados por Reprodução/g1

O contato aconteceu depois que a mulher viu o anúncio em um grupo de oportunidades de trabalho no WhatsApp. A oferta indicava vaga fixa, direcionada a mulheres e sem exigência de experiência prévia. Na conversa, o recrutador mencionou pagamento de R$ 90 por seis horas de trabalho, com possibilidade de chegar a R$ 180 caso as condições impostas fossem aceitas.

Além dela, uma adolescente de 17 anos também denunciou a abordagem. Segundo relato, foi oferecido um acréscimo de R$ 300 no salário caso utilizasse decotes e roupas justas durante o trabalho. A jovem afirmou ter ficado abalada com a situação. Após a repercussão do caso, o perfil da hamburgueria nas redes sociais foi retirado do ar.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que abriu investigação para apurar a conduta do estabelecimento. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o proprietário da hamburgueria, localizada na Avenida do Café, na zona oeste da cidade, admitiu o erro, lamentou o ocorrido e disse que não teve a intenção de ofender as candidatas.

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Tags:

Emprego Prints Candidata Hamburgeria

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