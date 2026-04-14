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Rede de varejo cria sistema antifraude após receber mais de 15 mil atestados em três meses

Casos suspeitos são checados diretamente com unidades de saúde; processo pode levar até 45 dias

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:59

Fraudes em atestados são encomendadas por celular Crédito: Reprodução

O aumento no número de atestados médicos falsos emitidos pela internet já pressiona empresas e levou uma grande rede de varejo no Rio de Janeiro, com cerca de 15 mil funcionários, a criar um sistema interno de combate a fraudes. A dimensão do problema aparece nos números: apenas no primeiro trimestre deste ano, a companhia recebeu 15.828 atestados. Do total, 39 já foram confirmados como falsos, enquanto outros 1.500 seguem sob análise. As informações são do O Globo. 

Dentro da empresa, os documentos passam por um fluxo que inclui registro com assinatura do funcionário e de testemunhas antes de serem encaminhados para um núcleo específico de verificação. A principal etapa da checagem envolve o contato direto com as unidades de saúde responsáveis pela emissão, para validar dados como assinatura médica, vínculo profissional e autenticidade do atestado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Foi nesse processo que as irregularidades começaram a aparecer com mais frequência. Segundo a diretora do departamento jurídico da empresa, o crescimento foi gradual até se tornar um problema estrutural. “Isso virou uma febre. A gente percebeu que precisava de um olhar específico para esse setor e estruturou uma área só para isso”, afirma a executiva.

A comparação com anos anteriores reforça a escalada. Em março de 2018, com o mesmo quadro de funcionários, foram registrados 3.436 atestados. Já em março deste ano, o número saltou para 5.276. Um dos episódios mais graves identificados pela empresa envolveu um funcionário que apresentou 11 atestados entre janeiro e março, todos atribuídos a um hospital municipal. Após verificação, os documentos foram considerados falsos. O caso foi levado à polícia, e o trabalhador acabou demitido por justa causa.

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