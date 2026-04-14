INVESTIGAÇÃO

Rede de varejo cria sistema antifraude após receber mais de 15 mil atestados em três meses

Casos suspeitos são checados diretamente com unidades de saúde; processo pode levar até 45 dias

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:59

Fraudes em atestados são encomendadas por celular Crédito: Reprodução

O aumento no número de atestados médicos falsos emitidos pela internet já pressiona empresas e levou uma grande rede de varejo no Rio de Janeiro, com cerca de 15 mil funcionários, a criar um sistema interno de combate a fraudes. A dimensão do problema aparece nos números: apenas no primeiro trimestre deste ano, a companhia recebeu 15.828 atestados. Do total, 39 já foram confirmados como falsos, enquanto outros 1.500 seguem sob análise. As informações são do O Globo.

Dentro da empresa, os documentos passam por um fluxo que inclui registro com assinatura do funcionário e de testemunhas antes de serem encaminhados para um núcleo específico de verificação. A principal etapa da checagem envolve o contato direto com as unidades de saúde responsáveis pela emissão, para validar dados como assinatura médica, vínculo profissional e autenticidade do atestado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Foi nesse processo que as irregularidades começaram a aparecer com mais frequência. Segundo a diretora do departamento jurídico da empresa, o crescimento foi gradual até se tornar um problema estrutural. “Isso virou uma febre. A gente percebeu que precisava de um olhar específico para esse setor e estruturou uma área só para isso”, afirma a executiva.