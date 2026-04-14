DIA MUNDIAL DO CAFÉ

Vilão ou aliado? Conheça dez curiosidades sobre o café

Brasil é o segundo maior consumidor da bebida do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2025, o consumo total no país somou 21,4 milhões de sacas (60 kg), um consumo per capita expressivo de cerca de 4,82 kg a 5 kg de café torrado e moído por habitante ao ano, conforme dados Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Segundo a nutricionista e professora da Uninter, Renata Luana de Pádua Gandra, o tipo do grão, torra e preparo influenciam diretamente no sabor, qualidade e até os efeitos percebidos no organismo. No 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café e a especialista traz dez curiosidades sobre a bebida: