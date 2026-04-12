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Cantora gospel Carolina Beatriz morre após ser arremessada de brinquedo em parque de diversões; outros 3 ficam feridos

Ela foi vítima de traumatismo craniano após ser arremessada de um brinquedo conhecido como “Minhocão”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:24

Cantora gospel Carolina Beatriz morre em parque de diversões
Cantora gospel Carolina Beatriz morre em parque de diversões Crédito: Reprodução

Uma das quatro vítimas de um acidente em um brinquedo de parque de diversões em Itabirito, Minas Gerais, era a cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos. A morte da jovem artista foi lamentada pela família neste domingo (12) pelas redes sociais.

Ela foi vítima de traumatismo craniano após ser arremessada de um brinquedo conhecido como “Minhocão”, que se soltou dos trilhos. Apesar do atendimento das equipes de resgate, ela não resistiu e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Cantora gospel Carolina Beatriz morre após ser arremessada de brinquedo em parque de diversões

O velório da cantora gospel ocorreu na tarde de domingo (12) por Reprodução
Carolina havia gravado o primeiro projeto musical e sonhava com o reconhecimento como artista profissional por Reprodução
Ela tinha só 21 anos e inclusive tinha gravado o projeto novo dela na semana passada por Reprodução
O brinquedo conhecido como “Minhocão” descarrilhou dos trilhos da noite de sábado (11/4) no Minas Center Park, em Itabirito (MG) por Reprodução
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O velório da cantora gospel ocorreu na tarde de domingo (12) por Reprodução

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