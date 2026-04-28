Estudante de 15 anos é executado a tiros em frente a escola de Feira de Santana

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Millena Marques
Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:31
Um estudante de 15 anos, identificado como Daniel Lobo de Jesus, foi morto a tiros em frente à escola onde estudava, no bairro de Sobradinho, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (28).
De acordo com a Polícia Civil, um outro adolescente, também de 15 anos, foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.
Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam em frente à instituição de ensino quando homens armados efetuaram disparos de arma de fogo.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)