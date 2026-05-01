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Sem panela: aprenda receita de brigadeiro cremoso de micro-ondas que fica pronto em 5 minutos

Receita prática leva poucos ingredientes e garante textura cremosa perfeita para comer de colher

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:01

Brigadeiro de microondas
Brigadeiro de microondas Crédito: Divulgação

Sabe aquele momento em que bate a vontade de um doce rápido? O brigadeiro de micro-ondas é uma das soluções mais fáceis e eficientes. Em poucos minutos, ele fica pronto, cremoso e com aquele sabor clássico que resolve qualquer desejo por açúcar.

A receita usa ingredientes simples e o segredo está no preparo em etapas, mexendo bem entre os intervalos para garantir uma textura lisa e sem grumos.

Brigadeiro

Brigadeiro por Reprodução
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Ingredientes

1 lata de leite condensado, com 395 g

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de leite

1 colher de sopa de manteiga

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Modo de preparo

Em uma tigela de vidro grande, misture o chocolate em pó com o leite até dissolver completamente. Em seguida, adicione o leite condensado e a manteiga, mexendo bem.

Leve ao micro-ondas por 2 minutos em potência alta. Retire com cuidado e mexa vigorosamente.

Volte ao micro-ondas em três etapas de 1 minuto, mexendo a cada intervalo. Se a mistura parecer talhada, não se preocupe, é normal. Continue mexendo até ficar lisa.

Depois, finalize em sessões de 30 segundos até atingir o ponto ideal para colher. O brigadeiro deve ficar cremoso, lembrando que ele vai engrossar um pouco mais ao esfriar.

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Como servir

Sirva ainda quente em um prato fundo ou em copinhos. Se quiser, finalize com granulado, raspas de chocolate ou até coco ralado para dar um toque especial.

Simples, rápido e impossível de errar, esse brigadeiro de micro-ondas é perfeito para quando bate aquela vontade de doce sem complicação.

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