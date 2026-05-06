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Estrelas de 'O Diabo Veste Prada 2' parecem não ter envelhecido nada; veja fotos do antes e depois de 20 anos

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retornaram ao universo da moda com aparência que surpreendeu fãs

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Estrelas de Hollywood parecem envelhecer em outra escala de tempo
Estrelas de Hollywood parecem envelhecer em outra escala de tempo Crédito: Divulgação / IMDb

Quando O Diabo Veste Prada estreou, em 2006, Andy Sachs ainda corria pelas ruas de Nova York tentando sobreviver ao mundo da moda. Quase duas décadas depois, a sequência trouxe de volta parte do elenco original e despertou uma pergunta inevitável: afinal, esses atores não envelhecem?

Com a chegada de O Diabo Veste Prada 2, o antes e depois de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci virou um dos assuntos mais comentados pelos fãs. Não só nas imagens de divulgação, mas em trends e vídeos gerados por IA nas redes sociais.

Elenco DVP2

Meryl Streep por Divulgação / IMDb
Anne Hathaway por Divulgação / IMDb
Emily Blunt por Divulgação / IMDb
Stanley Tucci por Divulgação / IMDb
Kenneth Branagh por Divulgação / IMDb
Justin Theroux por Divulgação / IMDb
Lucy Liu por Divulgação / IMDb
Tracie Thoms por Divulgação / IMDb
1 de 8
Meryl Streep por Divulgação / IMDb

Retorno do legado

Meryl Streep voltou como Miranda Priestly, a editora poderosa e quase imbatível da revista Runway. No primeiro filme, a atriz tinha acabado de completar 57 anos. Agora, aos 76, segue com a mesma postura elegante e expressão contida que ajudaram a transformar a personagem em ícone.

Meryl Streep
Meryl Streep Crédito: Divulgação / IMDb

Anne Hathaway também retomou o papel de Andy Sachs. Em 2006, ela tinha 23 anos e vivia uma jovem jornalista em início de carreira. Na sequência, aos 43, a atriz aparece com uma imagem mais madura, mas ainda muito próxima da lembrança que o público guardou da personagem.

Anne Hathaway
Anne Hathaway Crédito: Divulgação / IMDb

Emily Blunt talvez seja um dos casos que mais chamam atenção no comparativo. A intérprete de Emily Charlton também tinha 23 anos quando o primeiro filme foi lançado. Vinte anos depois, ela retorna aos 43 com o mesmo olhar afiado e a mesma energia sarcástica que marcaram sua personagem.

Emilly Blunt
Emilly Blunt Crédito: Divulgação / IMDb

Stanley Tucci, o eterno Nigel Kipling, tinha 45 anos no longa original e chegou à sequência aos 65. Ainda assim, o ator manteve uma imagem muito parecida com a que o público associa ao personagem: elegante, espirituoso e sempre com cara de quem sabe exatamente o que está fazendo.

Stanley Tucci
Stanley Tucci Crédito: Divulgação / IMDb

As redes sociais também foram inundadas com comparações de antes e depois feitas com inteligência artificial.

Por que elas parecem não envelhecer?

A explicação vem de profundos tratamentos para manter a pele e o corpo saudáveis. Anne Hathaway, por exemplo, já disse em entrevista que seu segredo era beber bastante água para manter a pele hidratada, além de evitar excesso de exposição à luz solar para evitar o envelhecimento precoce.

A atriz também comentou que usa hidratante de qualidade, protetor solar durante o dia e produtos noturnos de skincare. Em outra entrevista, ela afirmou que se sente melhor hoje do que aos 20 anos, justamente porque passou a cuidar mais de si mesma.

Existem rumores de que a atriz utilizou procedimentos estéticos como lifting facial (Deep Plane), lifting endoscópico ou brow lift. Porém, não existem confirmações para esses rumores.

Tags:

Cinema O Diabo Veste Prada O Diabo Veste Prada 2 Hollywood Famosos Celebridades Entretenimento

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