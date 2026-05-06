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Robyssão revela projetos para o futuro e lançará projeto audiovisual; saiba detalhes

Em entrevista ao jornal CORREIO, cantor detalhou novos projetos que mira nova fase no pagodão baiano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:00

Robyssão
Robyssão Crédito: Divulgação

O cantor Robyssão, de 46 anos, que se apresentou no último domingo (3) no Coité Folia, e tem conquistado a nova geração com seus clássicos como “Flexionando” e “Empurra” detalhou em conversa com o jornal CORREIO projetos para o futuro na carreira.

Um dos alvos para 2027 é o Carnaval de Salvador, que acontecerá entre 4 e 9 de fevereiro. [O Carnaval de 2026 foi muito bom e acredito que em 2027 o circuito da Barra-Ondina vai ser muito top. Vamos pra cima. O melhor ainda está por vir”, disse Robyssão.

Robyssão

Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais
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Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais

Além da folia momesca, um dos objetivos futuros é realizar regravações audiovisuais com músicas antigas, como “Vaza Canhão” e “Roda Gigante”, assim como gravar audiovisual de músicas inéditas.

“Tenho ainda o projeto de gravar um documentário sobre a minha vida e um curta metragem, desempenhando um papel de ator. Esse projeto ainda para 2027, e temos outros para 2028, 2029 e por aí vai”, ressaltou.

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