CONVERSA

Robyssão revela projetos para o futuro e lançará projeto audiovisual; saiba detalhes

Em entrevista ao jornal CORREIO, cantor detalhou novos projetos que mira nova fase no pagodão baiano

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:00

Robyssão Crédito: Divulgação

O cantor Robyssão, de 46 anos, que se apresentou no último domingo (3) no Coité Folia, e tem conquistado a nova geração com seus clássicos como “Flexionando” e “Empurra” detalhou em conversa com o jornal CORREIO projetos para o futuro na carreira.

Um dos alvos para 2027 é o Carnaval de Salvador, que acontecerá entre 4 e 9 de fevereiro. [O Carnaval de 2026 foi muito bom e acredito que em 2027 o circuito da Barra-Ondina vai ser muito top. Vamos pra cima. O melhor ainda está por vir”, disse Robyssão.

Robyssão 1 de 12

Além da folia momesca, um dos objetivos futuros é realizar regravações audiovisuais com músicas antigas, como “Vaza Canhão” e “Roda Gigante”, assim como gravar audiovisual de músicas inéditas.