Robyssão revela projetos para o futuro e lançará projeto audiovisual; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:00
O cantor Robyssão, de 46 anos, que se apresentou no último domingo (3) no Coité Folia, e tem conquistado a nova geração com seus clássicos como “Flexionando” e “Empurra” detalhou em conversa com o jornal CORREIO projetos para o futuro na carreira.
Um dos alvos para 2027 é o Carnaval de Salvador, que acontecerá entre 4 e 9 de fevereiro. [O Carnaval de 2026 foi muito bom e acredito que em 2027 o circuito da Barra-Ondina vai ser muito top. Vamos pra cima. O melhor ainda está por vir”, disse Robyssão.
Robyssão
Além da folia momesca, um dos objetivos futuros é realizar regravações audiovisuais com músicas antigas, como “Vaza Canhão” e “Roda Gigante”, assim como gravar audiovisual de músicas inéditas.
“Tenho ainda o projeto de gravar um documentário sobre a minha vida e um curta metragem, desempenhando um papel de ator. Esse projeto ainda para 2027, e temos outros para 2028, 2029 e por aí vai”, ressaltou.