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João Gomes, Tayrone, Thiago Aquino e Elba Ramalho: confira as atrações do São João de Amargosa

Mais de 90 mil pessoas são esperadas por dia no circuito da Praça do Bosque. Ao longo dos seis dias, o público poderá aproveitar mais de 140 horas de forró

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:54

João Gomes, Tayrone, Thiago Aquino e Estakazero: confira as atrações do São João de Amargosa Crédito: Divulgação

Reconhecido como um dos principais festejos juninos do estado, o São João de Amargosa 2026 será realizado entre os dias 19 e 24 de junho, na Praça do Bosque, espaço que concentra a programação principal da festa. Mais de 90 mil pessoas são esperadas por dia no circuito da Praça do Bosque. Ao longo dos seis dias, o público poderá aproveitar mais de 140 horas de forró, consolidando Amargosa como um dos destinos juninos mais procurados da Bahia.O evento de lançamento da festa foi realizado nesta quarta-feira (6), no restaurante Sal e Brasa, em Salvador, com parceria com o camarote Tio Zé.

Com o tema “São João de Amargosa – o Charme da Bahia”, a cidade aposta em uma proposta que valoriza a cultura nordestina e reforça a identidade de um dos eventos mais tradicionais da Bahia.A estrutura inclui três palcos com programação diversificada, vila junina com comidas típicas e artesanato, banheiros químicos distribuídos em pontos estratégicos e esquema de segurança com policiamento 24 horas. Também será realizada a 2ª edição do Camarote Tio Zé, com serviço open bar (água, cerveja e refrigerante) e acesso exclusivo em frente ao palco principal.

Confira algumas das atrações do São João de Amargosa 1 de 12

No palco Gonzagão, principal da festa, sobem nomes de destaque da música nordestina e nacional, como João Gomes, Vitor Fernandes, Neto Brito, Tayrone, Thiago Aquino, Elba Ramalho, Santanna, o Cantador, Flávio Leandro, Chambinho, Del Feliz, EstakaZero, Fulô de Mandacaru, Fábio Carneirinho, Zeu Azevedo, Kátia Cilene e Aduilio, Filomena Bagaceira, Arreio de Ouro, Trio da Huanna, Flor Serena, além de Jó Miranda, Gilvan Filho e Vinny Magalhães. A programação foi pensada para atender diferentes públicos, mantendo o forró como base do festejo.

O palco Manoelito Sena segue valorizando os talentos locais, com apresentações de bandas da cidade e região, além de quadrilhas juninas que reforçam a cultura popular. O São João de Amargosa movimenta a economia local. A estimativa é que mais de R$ 50 milhões sejam injetados no comércio, rede hoteleira, setor gastronômico e ambulantes, com geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. O investimento da Prefeitura gira em torno de R$ 9 milhões.

Segundo o prefeito Getúlio Sampaio, a organização da festa prioriza responsabilidade e qualidade. “Podemos não ter o maior São João da Bahia, mas, com certeza, teremos o melhor. Esse é o nosso objetivo: oferecer aos moradores e turistas uma festa bonita, tranquila, que agrade a todos os públicos e valorize a cultura nordestina”, afirmou.

Com pouco mais de 36 mil habitantes, o município se organiza ao longo de todo o ano para receber milhares de visitantes com conforto e segurança. Além da programação cultural, o evento também avança na área ambiental com o Circuito Verde, que promove a coleta seletiva durante os dias de festa e garante melhores condições de trabalho para catadores de materiais recicláveis. Em 2025, foram recicladas 5,7 toneladas de resíduos, e a expectativa para este ano é dobrar esse volume.

Nova estrutura

O São João de Amargosa 2026 traz novidades importantes em sua estrutura para garantir ainda mais segurança e conforto ao público. O Bosque será fechado com quatro Portais de Abordagem localizados na entrada da Vila Junina, ao lado do palco principal e na Escola Almeida Sampaio. Para preservar a segurança dos participantes, estará proibida a entrada de coolers, garrafas de vidro e objetos perfurocortantes.

Outra novidade é a mudança de local do palco Gonzagão, que antes ficava em frente ao Senac. Agora, o palco será instalado ao lado da quadra, o que ampliará significativamente a área de concentração e proporcionará mais conforto para o público durante as apresentações.