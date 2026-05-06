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Dificuldade para dormir? Saiba como a aromaterapia pode ajudar a regular sua rotina de sono

Fadiga ao despertar pode estar ligada à má qualidade do sono, estresse e tensão acumulada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:29

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Dificuldade para dormir? Saiba como a aromaterapia pode ajudar a regular sua rotina de sono Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Acordar cansado, mesmo depois de várias horas na cama, é um sinal que costuma ser ignorado até começar a interferir na rotina. A sensação pode aparecer como peso no corpo, dificuldade de concentração, irritabilidade logo pela manhã, sonolência durante o dia ou falta de energia para iniciar tarefas simples. Em muitos casos, o problema não está apenas na quantidade de horas dormidas, mas na qualidade do sono, na tensão emocional acumulada e na incapacidade do organismo de alcançar um descanso realmente reparador.

Doutora em Enfermagem Líder em Aromaterapia e Práticas Integrativas, Talita Pavarini explica que a aromaterapia pode ser uma ferramenta complementar nesse processo por atuar sobre vias sensoriais diretamente ligadas ao relaxamento. Com experiência em protocolos clínicos de óleos essenciais, ela defende o uso técnico da prática, sempre associado à avaliação individual e a hábitos consistentes de saúde.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
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A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

A relação entre aromaterapia, sono e fadiga tem sido investigada pela ciência. Um ensaio clínico publicado em 2025 na revista Supportive Care in Cancer avaliou pacientes com malignidades hematológicas em tratamento quimioterápico e mostrou que a inalação de óleo essencial de lavanda por 20 minutos antes de dormir, durante cinco noites consecutivas, melhorou significativamente a qualidade do sono e reduziu os níveis de fadiga em comparação ao grupo controle.

Embora o estudo tenha sido realizado com uma população específica, os achados reforçam o potencial da aromaterapia como intervenção complementar em quadros nos quais sono ruim e cansaço persistente caminham juntos. Estresse crônico, excesso de telas à noite, ansiedade, alimentação inadequada, dor, apneia do sono, alterações hormonais e uso de determinados medicamentos estão entre os fatores mais comuns para acordarmos cansados.

Por isso, a aromaterapia não deve ser apresentada como solução isolada, mas como parte de uma estratégia de regulação do corpo. Óleos como lavanda (Lavandula angustifolia), bergamota, camomila-romana e manjerona são frequentemente associados a estados de calma, desaceleração mental e relaxamento muscular.

“O sono reparador depende de um organismo capaz de sair do estado de alerta. A aromaterapia pode ajudar nessa transição, especialmente quando o aroma é usado dentro de uma rotina noturna estruturada, com dose adequada, via segura e escolha correta do óleo essencial”, afirma Talita.

O mecanismo envolve o sistema olfativo. Ao inalar um óleo essencial, compostos voláteis estimulam receptores nas vias nasais e enviam sinais para áreas cerebrais relacionadas às emoções, à memória e à resposta ao estresse. Essa conexão explica por que determinados aromas podem favorecer a sensação de segurança, reduzir a tensão e preparar o corpo para o descanso. O efeito não depende apenas do cheiro agradável, mas da composição química do óleo, do contexto de uso e da resposta individual.

Na prática, a aromaterapia pode ser aplicada de diferentes formas para quem acorda cansado. Difusores usados por tempo limitado antes de dormir, inaladores pessoais, escalda-pés aromáticos e massagens com óleos diluídos são alternativas comuns. A lavanda (Lavandula angustifolia) costuma ser indicada para relaxamento, enquanto a laranja-doce pode auxiliar na sensação de acolhimento emocional. Pela manhã, óleos mais estimulantes, como hortelã-pimenta e alecrim, podem ser utilizados com cautela para promover clareza mental, desde que não haja contraindicações.

A regularidade é um ponto central. Usar um aroma apenas uma vez tende a produzir efeito limitado. Quando incorporado a uma rotina de higiene do sono, com redução de luz artificial, menor exposição ao celular, horário mais estável para dormir e ambiente adequado, o estímulo olfativo passa a funcionar como um sinal para o cérebro desacelerar. Esse tipo de ritual ajuda o corpo a reconhecer o período de repouso e facilita a construção de um padrão mais saudável.

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