SAÚDE

Cidade da Bahia decreta situação de emergência por casos de dengue, chikungunya e zika

Mais de 1,3 mil casos suspeitos foram identificados no município

Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:22

Medida foi publicada no Diário Oficial do Município Crédito: Divulgação/Secom

A cidade de Alagoinhas, na região Nordeste da Bahia, decretou situação de emergência por conta do aumento de casos de dengue, chikungunya e zika no município. As doenças são consideradas arboviroses por serem transmitidas por um tipo de mosquito, o Aedes aegypti.

Segundo dados divulgados pela prefeitura da cidade na terça-feira (5), foram registrados 1.374 casos suspeitos das doenças entre 1º de janeiro a 29 de abril deste ano. Desses, são 65 casos confirmados de dengue, 129 de chikungunya e quatro de zika. Outros 650 pacientes com suspeita de dengue ainda aguardam conclusão laboratorial.

O decreto de emergência tem validade inicial de 30 dias e foi publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira (4). A medida autoriza que a gestão municipal adote ações emergenciais, como contratação de serviços, aquisição de insumos, campanhas educativas e visitas a imóveis públicos e privados para eliminação de focos.

Segundo a prefeitura, de um total de 60 mil imóveis visitados em Alagoinhas, quase 29 mil não puderam ser vistoriados. Em muitos casos os agentes não foram autorizados pelos moradores. Os bairros com maior concentração de notificações são Jardim Petrolar, Centro e Teresópolis.

Em nota, a gestão afirma que a Diretoria de Vigilância em Saúde tem "intensificado as visitas domiciliares com os Agentes de Combate às Endemias (ACE) para o tratamento focal e a eliminação de criadouros". O município solicitou reforço do UBV Pesado (fumacê) para atuar nas regiões com maior índice de infestação.