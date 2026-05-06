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Burnout: como o estresse crônico adoece o corpo antes da mente

De dores nas costas a gastrites persistentes, os sinais físicos do esgotamento muitas vezes levam pacientes a consultórios errados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:57

Burnout
Burnout Crédito: Shutterstock

O burnout nem sempre começa com um colapso emocional, mas sim como dor física silenciosa. No Brasil, os afastamentos por esgotamento cresceram 677% em cinco anos, saltando de 628 casos em 2019 para 4.880 em 2024, segundo a Fundacentro. Em meio a esse avanço, as novas diretrizes da NR-1, que entram em vigor a partir de 26 de maio, passam a exigir que empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais no trabalho, como o estresse crônico – justamente o gatilho por trás de sintomas como gastrite persistente, dores nas costas e insônia que ainda levam pacientes a buscar o diagnóstico nos consultórios errados. 

“O burnout é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao estresse crônico no contexto profissional. Dentre as principais características estão a exaustão extrema, esgotamento físico, ansiedade, depressão, alteração de humor, negatividade e falta de interesse em realizar as atividades”, explica a psiquiatra Livia Beraldo de Lima, do Sírio-Libanês. 

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
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Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
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Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock

No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece o burnout como um distúrbio relacionado ao trabalho, associado à exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, além de sintomas como dores no corpo, tontura e fadiga persistente. Do ponto de vista fisiológico, o impacto vai além da saúde mental. A condição provoca alterações no sistema nervoso autônomo, mantendo o organismo em um estado de "luta ou fuga" constante.

Nessa dinâmica, o corpo perde a capacidade de retornar ao estado de descanso, elevando os níveis de cortisol – hormônio responsável pelo estresse - por períodos prolongados. “Os impactos do burnout não são apenas emocionais, mas também físicos, e podem incluir desde alterações no sono até prejuízos cognitivos importantes, como dificuldade de concentração e memória”, afirma a médica. 

Quando o excesso de dedicação mascara o problema 

A dificuldade em identificar o burnout precocemente muitas vezes reside na confusão com outra condição correlata, embora menos óbvia, o burnon. “O termo burnon tem sido utilizado para situações em que há dedicação excessiva ou obsessão pelo trabalho, com dificuldade de impor limites. A pessoa acredita que sua entrega nunca é suficiente e mantém níveis elevados de exigência pessoal”, diz Livia.

Nesse padrão, o corpo também paga o preço. O estado de alerta constante mantém o cortisol elevado, o que pode impactar o sistema cardiovascular, aumentar o risco de hipertensão e comprometer a imunidade. Psicologicamente, surgem a ansiedade crônica, insônia e, com o tempo, o próprio burnout. Entre os sinais mais comuns estão a hiperatividade no trabalho, o perfeccionismo, a dificuldade de relaxar e a sensação persistente de estar sempre devendo mais.

Mesmo cansada, a pessoa segue produzindo, muitas vezes mascarando sintomas físicos e emocionais. A especialista afirma que práticas simples, como respiração diafragmática e exercícios físicos regulares, ajudam o cérebro a reduzir a produção de hormônios do estresse. Em quadros mais graves, com perda de memória ou cansaço persistente mesmo após o repouso, a busca por ajuda profissional é indispensável.

“Sinais como exaustão que não melhora, insônia persistente ou o uso de substâncias para ‘desligar’ indicam a necessidade de apoio especializado. Reconhecer que o trabalho não pode ser o único eixo da vida é o primeiro passo para uma produtividade sustentável e para a preservação da saúde mental”, finaliza Livia. 

Checklist:

Você pode ter burnout se... Identificar o esgotamento antes do colapso total é fundamental. Se você se identifica com os pontos abaixo, é hora de acender o sinal amarelo e rever sua relação com o trabalho:

  • O descanso não recupera: Você acorda tão cansado quanto deitou, e mesmo após um final de semana ou férias, a sensação de exaustão permanece intacta.
  • O cinismo se tornou sua resposta padrão: Você se sente distante, "anestesiado" ou desenvolveu uma visão negativa e irônica sobre suas tarefas, colegas e clientes.
  • Sua saúde física começou a falhar sem explicação: Dores de cabeça frequentes, gastrite, tensão muscular crônica e palpitações tornaram-se parte da sua rotina.
  • A produtividade despencou: Tarefas que antes eram simples agora parecem montanhas intransponíveis, e você sente que sua competência desapareceu.
  • Sua memória e foco estão falhando: Você esquece compromissos recentes, perde o fio da meada em reuniões e sente um "nevoeiro mental" constante.
  • Você não consegue mais sentir prazer nas conquistas: Receber um elogio ou bater uma meta não gera mais satisfação, apenas o alívio temporário de que "pelo menos acabou".

Checklist:

Você pode ter burnon se... Diferente do burnout, o burnon é o esgotamento de quem continua produzindo a todo vapor, mas sob um estado de alerta constante que consome a saúde silenciosamente. Fique atento se:

  • Você não consegue "desligar" o modo trabalho: Mesmo em momentos de lazer ou antes de dormir, sua mente continua projetando planilhas, e-mails e pendências. A pausa gera culpa em vez de relaxamento.
  • Sua entrega nunca parece suficiente: Por mais que os resultados sejam excelentes, você convive com uma sensação persistente de que está "devendo" ou que poderia ter feito melhor.
  • Você funciona no "piloto automático": As tarefas são executadas com perfeição técnica, mas você se sente desmotivado e descontente por dentro, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo sem alma.
  • O perfeccionismo se tornou uma prisão: Você impõe a si mesmo padrões irreais e tem uma dificuldade enorme em dizer "não" ou delegar, por medo de que a qualidade caia ou sua imagem seja prejudicada.
  • Você mascara o cansaço com hiperatividade: Quando o corpo pede trégua, sua resposta é trabalhar ainda mais. Você ignora sinais de fadiga e usa a produtividade como uma armadura.
  • Suas necessidades pessoais são sempre a última prioridade: Atividades físicas, consultas médicas, hobbies e até o convívio familiar são sacrificados sistematicamente em prol do ambiente profissional.

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