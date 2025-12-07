CRIME

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Vítima foi atingida por tiros disparados por um pedestre que passava no momento

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:36

Rua Aristóteles da Costa Leal, em Piatã Crédito: Google Street View

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (6) enquanto tentava roubar um veículo em Piatã, na orla de Salvador.

A vítima foi identificada como Willian Almeida Cruz Santos. Segundo a Polícia Civil, ele estava na Rua Aristóteles Costa Leal tentando roubar o carro quando um pedestre reagiu à ação e atirou contra ele.

No local, que foi isolado até a chegada da perícia, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm. O homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, apresentou-se espontaneamente na delegacia para prestar esclarecimentos.