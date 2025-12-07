Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Vítima foi atingida por tiros disparados por um pedestre que passava no momento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:36

Rua Aristóteles da Costa Leal, em Piatã
Rua Aristóteles da Costa Leal, em Piatã Crédito: Google Street View

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (6) enquanto tentava roubar um veículo em Piatã, na orla de Salvador.

A vítima foi identificada como Willian Almeida Cruz Santos. Segundo a Polícia Civil, ele estava na Rua Aristóteles Costa Leal tentando roubar o carro quando um pedestre reagiu à ação e atirou contra ele.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

No local, que foi isolado até a chegada da perícia, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm. O homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, apresentou-se espontaneamente na delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tags:

Salvador Assalto Orla

Mais recentes

Imagem - Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador
Imagem - Homem é condenado por homicídio após discussão motivada por som alto em Ondina

Homem é condenado por homicídio após discussão motivada por som alto em Ondina
Imagem - Linhas de ônibus da Lapa vão mudar local de embarque a partir deste domingo (7)

Linhas de ônibus da Lapa vão mudar local de embarque a partir deste domingo (7)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
01

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
02

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador
03

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
04

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos