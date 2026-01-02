Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe da Globo há sete anos, Isabela Garcia ganha personagem de destaque em nova novela das 21h

Nova novela das 21h, ‘Quem Ama Cuida’ tem previsão de estreia para maio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:11

Atriz Isabela Garcia
Atriz Isabela Garcia Crédito: Reprodução | Globo

A atriz global Isabela Garcia retorna às novelas da Globo após sete anos. A artista viverá a mãe de Letícia Collin em “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h, de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”.

Com previsão de estreia para maio de 2026, “‘Quem Ama Cuida” mostra a história de um milionário recluso, Artur Brandão (Antonio Fagundes), que decide se casar com Adriana (Leticia Collin), uma cuidadora que conquista sua amizade e amor, mas ele é assassinado, e ela é injustamente condenada pelo crime, iniciando uma jornada de vingança e busca por justiça com a ajuda do advogado Pedro (Chay Suede).

Isabela Garcia

Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
1 de 5
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Repórter da Globo fica em choque com resposta sobre prêmio da Mega da Virada; veja

Repórter da Globo fica em choque com resposta sobre prêmio da Mega da Virada; veja

Imagem - Valéria Valenssa, eterna Globeleza, retorna à vinheta de Carnaval da Globo em 2026

Valéria Valenssa, eterna Globeleza, retorna à vinheta de Carnaval da Globo em 2026

Imagem - Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

A última novela de Isabela Garcia na emissora foi em “O Sétimo Guardião”, em 2018. Em 206, a atriz ainda aparece em “Dona Beja”, como Genoveva. A trama estará disponível na HBO Max.

A artista construiu parte de sua trajetória na Globo. Dentre as tramas icônicas que participou está “Água Viva” (1980), “Sol de Verão” (1982), “Bebê a Bordo” (1988) e “Celebridade” (2003).

Tags:

tv Globo Globo Novela Isabela Garcia

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026