Longe da Globo há sete anos, Isabela Garcia ganha personagem de destaque em nova novela das 21h

Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:11
A atriz global Isabela Garcia retorna às novelas da Globo após sete anos. A artista viverá a mãe de Letícia Collin em “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h, de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”.
Com previsão de estreia para maio de 2026, “‘Quem Ama Cuida” mostra a história de um milionário recluso, Artur Brandão (Antonio Fagundes), que decide se casar com Adriana (Leticia Collin), uma cuidadora que conquista sua amizade e amor, mas ele é assassinado, e ela é injustamente condenada pelo crime, iniciando uma jornada de vingança e busca por justiça com a ajuda do advogado Pedro (Chay Suede).
Isabela Garcia
A última novela de Isabela Garcia na emissora foi em “O Sétimo Guardião”, em 2018. Em 206, a atriz ainda aparece em “Dona Beja”, como Genoveva. A trama estará disponível na HBO Max.
A artista construiu parte de sua trajetória na Globo. Dentre as tramas icônicas que participou está “Água Viva” (1980), “Sol de Verão” (1982), “Bebê a Bordo” (1988) e “Celebridade” (2003).