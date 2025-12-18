Valéria Valenssa, eterna Globeleza, retorna à vinheta de Carnaval da Globo em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:35
A vinheta de Carnaval da Globo é um dos clássicos da folia momesca, principalmente para o berço do samba no Brasil, o Rio de Janeiro. E novo ano que se inicia daqui a alguns dias, a emissora reserva novidades na vinheta.
A vinheta do Carnaval Globeleza de 2026 trouxe novidades nesta quarta-feira (17). Valéria Valenssa, a eterna Globeleza, retorna à chamada da Globo que a consagrou como musa do Carnaval e participou das gravações para 2026 em um cenário de bar temático. Ao seu lado, também estavam Erika Moura, que também já foi musa da emissora, além de estrelas do samba. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.
Também estiveram no evento, personalidades consagradas do mundo do samba, como Jorge Aragão, que será responsável por interpretar, pela primeira vez, o tema da vinheta. O sambista é compositor do clássico “Lá Vou Eu”, sucesso consolidado na história da Globo.