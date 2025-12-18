Acesse sua conta
Valéria Valenssa, eterna Globeleza, retorna à vinheta de Carnaval da Globo em 2026

Musa do Carnaval participa de clássica vinheta de Carnaval da emissora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:35

Musa do Carnaval faz retorno em vinheta
Musa do Carnaval faz retorno em vinheta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A vinheta de Carnaval da Globo é um dos clássicos da folia momesca, principalmente para o berço do samba no Brasil, o Rio de Janeiro. E novo ano que se inicia daqui a alguns dias, a emissora reserva novidades na vinheta.

A vinheta do Carnaval Globeleza de 2026 trouxe novidades nesta quarta-feira (17). Valéria Valenssa, a eterna Globeleza, retorna à chamada da Globo que a consagrou como musa do Carnaval e participou das gravações para 2026 em um cenário de bar temático. Ao seu lado, também estavam Erika Moura, que também já foi musa da emissora, além de estrelas do samba. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Valéria Valenssa

Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram
1 de 6
Valéria Valenssa é considerada a Eterna Globeleza por Reprodução | Instagram

Também estiveram no evento, personalidades consagradas do mundo do samba, como Jorge Aragão, que será responsável por interpretar, pela primeira vez, o tema da vinheta. O sambista é compositor do clássico “Lá Vou Eu”, sucesso consolidado na história da Globo.

Tags:

Globeleza

