Alerta: 4 signos recebem uma 'ajuda extra' do Universo para organizar as finanças e a saúde hoje (7 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:12
O dia 7 de janeiro chega com uma vibração especial: menos impulsos e mais consciência. A Lua em Virgem favorece o cuidado com os detalhes e convida você a olhar para aquilo que vinha sendo ignorado, desde a saúde até escolhas emocionais mal resolvidas.
Com o Sol firme em Capricórnio, o céu pede responsabilidade com o futuro. É o tipo de dia em que você entende exatamente o que precisa ser feito, mesmo que não seja o caminho mais fácil.
Não espere grandes sinais externos. A virada acontece por dentro.