A joia do Bahia que virou o ‘Haaland do Sertão’ e é artilheiro do Brasil no Sub-17

Craque do Bahia conhecido é artilheiro da seleção no Mundial da categoria e mira em jogar na Europa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:11

Dell
Dell Crédito: Divulgação/CBF

O Brasil garantiu presença nas semifinais da Copa do Mundo Sub-17 graças ao protagonismo de Dell, mais conhecido como Haaland do Sertão. O atacante do Bahia marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre Marrocos, desempenho que o consolidou entre os principais nomes da equipe comandada por Phelipe Leal.

Vice-artilheiro da competição, Dell já soma cinco bolas na rede e chama atenção de olheiros estrangeiros pela intensidade, pelo posicionamento e pela capacidade de definição. O salto na carreira veio acompanhado de segurança contratual: o Bahia renovou seu vínculo até o fim de 2028 e fixou multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais.

Joia do Bahia, Dell brilha na Seleção

Dell e o irmão Wendell por Reprodução
Dell e o irmão Wendell por Divulgação
Dell é destaque no Bahia por Divulgação
Dell já conquistou Campeonato Baiano Sub-17, Copa 2 de Julho e Copa Metropolitana Sub-15 nas categorias de base do Bahia por divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Letícia Martins/EC Bahia
Dell e Ruan Pablo celebrando gol pela Seleção por Nelson Terme/CBF
Dell por Divulgação/CBF
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo, Jampa e Dell vão representar o por Divulgação/EC Bahia
Dell e o irmão Wendell por Reprodução

O apelido “Haaland do Sertão” não é casual - e o próprio atacante sergipano reconhece a influência do astro norueguês. “Fico muito feliz por receber esse apelido. O Haaland é inspiração para muitos. Gosto de assistir os vídeos pelo posicionamento, tanto fora quanto dentro da área. Acho minhas movimentações parecidas com as dele”, afirmou em entrevista este ano à ESPN.

O jovem, que já atuou duas vezes pelo time profissional do Bahia nesta temporada, também projeta o futuro. Seu desejo inclui seguir o caminho dentro do Grupo City. “Todo jogador pensa em jogar em alto nível na Europa. Tenho este sonho de jogar em um clube como o Manchester City, que é para mim o melhor clube do mundo. Mas acredito que as coisas vão acontecer de forma natural. Antes disso, quero ganhar títulos com o Bahia, virar ídolo e depois ir trilhar meu caminho na Europa”, declarou.

Dell conta ainda com uma estrutura profissional voltada para elevar seu desempenho. O atacante é assessorado pelo agente Emerson Zulu e já passou por um trabalho de desenvolvimento cognitivo com o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela, iniciativa que buscou aprimorar seu rendimento em campo.

Depois de decidir a vaga na semifinal, Dell mantém o foco total no Mundial. O próximo desafio da Seleção Sub-17 é contra Portugal, na segunda-feira (24), valendo um lugar na final.

