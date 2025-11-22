'VOLTEI'

Após sete meses afastado, técnico Tite anuncia retorno ao futebol

Treinador diz estar recuperado após crise de ansiedade que o fez recusar o Corinthians

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:59

Tite Crédito: Reprodução

Sete meses depois de interromper a carreira para cuidar da saúde mental, Tite afirmou neste sábado (22) que está novamente disponível para trabalhar como treinador. A declaração marca o fim do período de afastamento iniciado após sua saída do Flamengo, ocorrida em setembro de 2024.

Aos 64 anos, o técnico vinha mantendo distância do cotidiano do futebol desde então. Em abril, chegou a acertar verbalmente seu retorno ao Corinthians, mas uma crise de ansiedade o levou a recuar antes da assinatura do contrato.

O anúncio de retorno foi feito por meio de sua assessoria. “Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico”, disse Tite. Ele também enviou uma mensagem de gratidão aos que o apoiaram durante a pausa. “Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos”, completou.