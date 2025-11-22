Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após sete meses afastado, técnico Tite anuncia retorno ao futebol

Treinador diz estar recuperado após crise de ansiedade que o fez recusar o Corinthians

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:59

Tite
Tite Crédito: Reprodução

Sete meses depois de interromper a carreira para cuidar da saúde mental, Tite afirmou neste sábado (22) que está novamente disponível para trabalhar como treinador. A declaração marca o fim do período de afastamento iniciado após sua saída do Flamengo, ocorrida em setembro de 2024.

Aos 64 anos, o técnico vinha mantendo distância do cotidiano do futebol desde então. Em abril, chegou a acertar verbalmente seu retorno ao Corinthians, mas uma crise de ansiedade o levou a recuar antes da assinatura do contrato.

O anúncio de retorno foi feito por meio de sua assessoria. “Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico”, disse Tite. Ele também enviou uma mensagem de gratidão aos que o apoiaram durante a pausa. “Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos”, completou.

Mesmo afastado, Tite seguiu sendo procurado por clubes e seleções. Nos últimos meses, recebeu consultas de equipes como Santos e Fortaleza, além da Federação Venezuelana de Futebol.

Mais recentes

Imagem - Há seis anos sem perder para o Sport, Vitória busca vitória obrigatória na Ilha do Retiro

Há seis anos sem perder para o Sport, Vitória busca vitória obrigatória na Ilha do Retiro
Imagem - Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A

Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A
Imagem - Coletivo marca reapresentação do Vitória antes do jogo contra o Sport

Coletivo marca reapresentação do Vitória antes do jogo contra o Sport

MAIS LIDAS

Imagem - Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil
01

Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil

Imagem - Anjo do Amor faz último aviso para 3 signos: acorde, ou vai ver o amor da sua vida escapar para sempre
02

Anjo do Amor faz último aviso para 3 signos: acorde, ou vai ver o amor da sua vida escapar para sempre

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
04

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia