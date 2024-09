SÓ AMIZADE

Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

Na sexta-feira, 13, primeiro dia do Rock in Rio 2024, enquanto atrações como Travis Scott e Ludmilla se apresentavam no palco, várias celebridades chamavam a atenção na área VIP. Entre elas, a atriz Bruna Griphao, que foi curtir o festival ao lado de amigos.