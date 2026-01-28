Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de Rodrigo Faro avaliada em R$ 15 milhões com porta gigante e lago artificial

Casa do apresentador aposta em luxo integrado à natureza e reúne ambientes amplos em um dos condomínios mais valorizados de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:00

Mansão de Rodrigo Faro une luxo, natureza e clima de resort em Alphaville
Mansão de Rodrigo Faro une luxo, natureza e clima de resort em Alphaville Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro vive em uma mansão que impressiona pelo tamanho, pelo padrão de acabamento e pela proposta estética que une sofisticação e conforto. Localizada em um condomínio de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo, a residência é avaliada em até R$ 15 milhões e já foi citada pelo próprio apresentador como a realização de um sonho pessoal.

O projeto da casa foi pensado para valorizar a integração entre os espaços internos e externos. Um dos pontos que mais chamam atenção é a entrada principal, marcada por uma porta de grandes proporções que costuma aparecer em registros feitos pelo artista nas redes sociais. Do lado de fora, a área de lazer remete a um verdadeiro resort, com piscina ampla, paisagismo bem trabalhado e uma cascata de pedras que reforça a sensação de refúgio urbano.

Mansão de Rodrigo Faro

Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução
1 de 17
Mansão de Rodrigo Faro por Reprodução

Nos ambientes internos, a decoração segue uma linha contemporânea com influências clássicas. O pé direito alto, os espaços generosos e o uso de materiais nobres ajudam a criar uma atmosfera imponente, equilibrada por uma iluminação planejada que traz aconchego ao dia a dia. A paleta de cores aposta em tons neutros, enquanto o mobiliário traz peças robustas e elegantes, pensadas para o convívio familiar.

A mansão também conta com áreas de lazer completas, incluindo espaço gourmet e salas integradas, ideais para receber amigos e familiares. A organização dos ambientes reflete o estilo de vida de Faro, que costuma compartilhar momentos da rotina ao lado da esposa, Vera Viel, e das filhas.

Além do alto valor de mercado, o imóvel se destaca pela atenção aos detalhes e pela forte conexão com a natureza, fatores que colocam a casa de Rodrigo Faro entre as mansões de celebridades mais comentadas do país.

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Imagem - Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Tags:

Rodrigo Faro

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)
Imagem - Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos

Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos
Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
01

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
02

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
03

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
04

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos