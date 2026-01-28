Como é a mansão de Rodrigo Faro avaliada em R$ 15 milhões com porta gigante e lago artificial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:00
Rodrigo Faro vive em uma mansão que impressiona pelo tamanho, pelo padrão de acabamento e pela proposta estética que une sofisticação e conforto. Localizada em um condomínio de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo, a residência é avaliada em até R$ 15 milhões e já foi citada pelo próprio apresentador como a realização de um sonho pessoal.
O projeto da casa foi pensado para valorizar a integração entre os espaços internos e externos. Um dos pontos que mais chamam atenção é a entrada principal, marcada por uma porta de grandes proporções que costuma aparecer em registros feitos pelo artista nas redes sociais. Do lado de fora, a área de lazer remete a um verdadeiro resort, com piscina ampla, paisagismo bem trabalhado e uma cascata de pedras que reforça a sensação de refúgio urbano.
Mansão de Rodrigo Faro
Nos ambientes internos, a decoração segue uma linha contemporânea com influências clássicas. O pé direito alto, os espaços generosos e o uso de materiais nobres ajudam a criar uma atmosfera imponente, equilibrada por uma iluminação planejada que traz aconchego ao dia a dia. A paleta de cores aposta em tons neutros, enquanto o mobiliário traz peças robustas e elegantes, pensadas para o convívio familiar.
A mansão também conta com áreas de lazer completas, incluindo espaço gourmet e salas integradas, ideais para receber amigos e familiares. A organização dos ambientes reflete o estilo de vida de Faro, que costuma compartilhar momentos da rotina ao lado da esposa, Vera Viel, e das filhas.
Além do alto valor de mercado, o imóvel se destaca pela atenção aos detalhes e pela forte conexão com a natureza, fatores que colocam a casa de Rodrigo Faro entre as mansões de celebridades mais comentadas do país.