Funceb oferece 900 vagas para Cursos de Férias 2026

iniciativa oferece 28 modalidades; conheça

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:37

Funceb abre mais de 1.500 vagas em Cursos de Verão na Escola de Dança
Saiba como participar dos Cursos de Férias da Funceb Crédito: Lucas Malkut/Divulgação

Estão abertas as inscrições para os Cursos de Férias 2026 promovidos pelo Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A iniciativa vai oferecer aulas em 28 modalidades. 

As aulas acontecerão de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, sempre às segundas e quartas ou terças e quintas, no turno vespertino ou noturno. As atividades serão realizadas na Escola de Dança da Funceb, localizada no Pelourinho.

De acordo com a Funceb, as inscrições podem ser feitas no dia e horário da primeira aula do curso e o pagamento deve ser feito diretamente ao professor. O investimento é de R$ 150, para o curso completo, ou R$ 40 para a aula avulsa. 

Entre as opções oferecidas estão: Dancehall Female, Dança Contemporânea: corpo e arquitetura, Tap Dance Afro, Dança Charme, Kpop Summer, Mexendo Pelve, Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro e suas conexões, Balé Clássico iniciante, Improviso e Coreografia, Dança Afro – Conectando pessoas às suas raízes, Afrobeats, Dança Afro Contemporânea, Rasuras Dramatizadas, Heels Dance Experience, Dança Moderna, Vida Mais Flex, Circo e Coletividade, Laboratório de Krump, Teatro pela perspectiva do sensível, Pole Dance Circus, Dança Moderna, K-Pop Dance, Dança Afro Brasileira para iniciantes, Danças de Blocos Afro, Teatro e Hip-Hop, Modern Jazz, Jazz Funk e Performance.

Para mais informações, entre em contato através do telefone (71) 3116-6644. 

