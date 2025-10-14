BARRADOS

Poder do passaporte dos EUA cai para nível historicamente baixo; o da China aumenta

A perda do acesso sem visto ao Brasil em abril devido à falta de reciprocidade, e a exclusão dos EUA da lista de países isentos de visto da China, marcaram o início da queda

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:47

Pela primeira vez desde que o Henley Passport Index foi criado há 20 anos, os Estados Unidos não estão mais entre os 10 passaportes mais poderosos do mundo. Antes inigualável, ocupando o primeiro lugar em 2014, o passaporte americano caiu para a 12ª posição , empatado com a Malásia, com acesso sem visto a apenas 180 dos 227 destinos em todo o mundo. A tríade asiática formada por Singapura (acesso a 193 destinos sem visto), Coreia do Sul (190 destinos) e Japão (189) agora ocupa as três primeiras posições do índice, impulsionado por dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

O declínio do passaporte americano e sua queda mais recente da 10ª para a 12ª posição no índice foi impulsionado por uma série de mudanças no acesso. A perda do acesso sem visto ao Brasil em abril devido à falta de reciprocidade, e a exclusão dos EUA da lista de países isentos de visto da China, em rápida expansão, marcaram o início de sua queda. Isso foi seguido por ajustes de Papua Nova Guiné e Mianmar, que corroeram ainda mais a pontuação dos EUA, ao mesmo tempo em que impulsionaram outros passaportes. Mais recentemente, o lançamento de um novo sistema de visto eletrônico pela Somália e a decisão do Vietnã de excluir os EUA de suas últimas adições de isenção de visto deram o golpe final, tirando-os do Top 10.

O Dr. Christian H. Kaelin , presidente da Henley & Partners, afirma: 0 declínio da força do passaporte americano na última década é mais do que uma simples reformulação na classificação; sinaliza uma mudança fundamental na mobilidade global e na dinâmica do poder brando. Nações que abraçam a abertura e a cooperação estão avançando rapidamente, enquanto aquelas que se apoiam em privilégios passados ​​estão sendo deixadas para trás.

Da mesma forma, o passaporte do Reino Unido caiu para sua posição mais baixa no índice, caindo duas posições desde julho, do 6º para o 8º lugar , apesar de também já ter ocupado o primeiro lugar (em 2015).

A reciprocidade dos vistos é mais importante

Embora portadores de passaporte americano possam atualmente acessar 180 destinos sem visto, os EUA permitem a entrada sem visto de apenas 46 outras nacionalidades. Isso os coloca na 77ª posição no Índice de Abertura Henley , que classifica todos os 199 países e territórios do mundo de acordo com o número de nacionalidades permitidas sem visto prévio.

Essa disparidade entre acesso sem visto e abertura é uma das maiores do mundo, perdendo apenas para a Austrália e à frente apenas do Canadá, Nova Zelândia e Japão. Annie Pforzheimer , Associada Sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, observa que o recuo dos Estados Unidos tem raízes políticas. Mesmo antes de uma segunda presidência de Trump, a política dos EUA já havia se voltado para dentro. Essa mentalidade isolacionista agora se reflete na perda de poder de passaporte dos Estados Unidos.

A ascensão da China: uma década de ganhos

Em nítido contraste, a China esteve entre os maiores escaladores no Henley Passport Index na última década, saltando do 94º lugar em 2015 para o 64º em 2025, com sua pontuação de acesso sem visto aumentando em 37 destinos durante esse período.

No Índice de Abertura Henley, a China também subiu drasticamente, concedendo acesso sem visto a mais 30 países somente no ano passado. Agora, o país ocupa a 65ª posição , permitindo a entrada em 76 países.

Acontecimentos recentes, incluindo a concessão de acesso sem visto à Rússia, reforçam a estratégia contínua de Pequim de maior abertura. As medidas da China, juntamente com novos acordos com os Estados do Golfo, a América do Sul e vários países europeus, estão consolidando seu papel como potência global em mobilidade, reforçando o domínio da região Ásia-Pacífico em termos de liberdade de viagem.

O Dr. Tim Klatte , sócio da Grant Thornton China, destaca as implicações geopolíticas: o retorno de Trump ao poder trouxe novos conflitos comerciais que enfraquecem a mobilidade dos Estados Unidos, enquanto a abertura estratégica da China impulsiona sua influência global. Esses caminhos divergentes remodelarão as dinâmicas econômicas e de viagens em todo o mundo.

Americanos lideram corrida global por segundas cidadanias

O declínio do poder de emissão de passaportes nos EUA está alimentando um aumento sem precedentes na demanda por opções alternativas de residência e cidadania . Dados da Henley & Partners mostram que os americanos se tornaram, de longe, o maior grupo de candidatos a programas de migração para investimentos em 2025. Ao final do terceiro trimestre, as inscrições de cidadãos americanos já eram 67% maiores do que o total de 2024, que registrou um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

O professor Peter J. Spiro, da Faculdade de Direito da Universidade Temple, na Filadélfia, afirma que, embora a cidadania americana continue sendo um status valioso, ela não é mais suficiente por si só. Nos próximos anos, mais americanos adquirirão cidadanias adicionais de todas as maneiras possíveis. A cidadania múltipla está sendo normalizada na sociedade americana. Embora possa ser um pouco exagerado, como disse recentemente um usuário de mídia social, "a dupla cidadania é o novo sonho americano".

