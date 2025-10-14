Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Poder do passaporte dos EUA cai para nível historicamente baixo; o da China aumenta

A perda do acesso sem visto ao Brasil em abril devido à falta de reciprocidade, e a exclusão dos EUA da lista de países isentos de visto da China, marcaram o início da queda

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:47

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

Pela primeira vez desde que o Henley Passport Index foi criado há 20 anos, os Estados Unidos não estão mais entre os 10 passaportes mais poderosos do mundo. Antes inigualável, ocupando o primeiro lugar em 2014, o passaporte americano caiu para a 12ª posição , empatado com a Malásia, com acesso sem visto a apenas 180 dos 227 destinos em todo o mundo. A tríade asiática formada por Singapura (acesso a 193 destinos sem visto), Coreia do Sul (190 destinos) e Japão (189) agora ocupa as três primeiras posições do índice, impulsionado por dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

O declínio do passaporte americano e sua queda mais recente da 10ª para a 12ª posição no índice foi impulsionado por uma série de mudanças no acesso. A perda do acesso sem visto ao Brasil em abril devido à falta de reciprocidade, e a exclusão dos EUA da lista de países isentos de visto da China, em rápida expansão, marcaram o início de sua queda. Isso foi seguido por ajustes de Papua Nova Guiné e Mianmar, que corroeram ainda mais a pontuação dos EUA, ao mesmo tempo em que impulsionaram outros passaportes. Mais recentemente, o lançamento de um novo sistema de visto eletrônico pela Somália e a decisão do Vietnã de excluir os EUA de suas últimas adições de isenção de visto deram o golpe final, tirando-os do Top 10.

Entrada de norte-americanos é limitada

Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução
Dean Cain, ex-Superman, diz que se inscreveu para apoiar agenda anti-imigração de Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas
Donald Trump por TheWhiteHouse/Fotos Públicas
Cuccurella e Trump no pódio por Reprodução
Donald Trump quer mudar receita da Coca por Reprodução
Donald Trump está em ofensiva por Reprodução e Agência Brasil
Donald Trump por Shutterstock
1 de 9
Donald Trump por Reprodução

O Dr. Christian H. Kaelin , presidente da Henley & Partners, afirma: 0 declínio da força do passaporte americano na última década é mais do que uma simples reformulação na classificação; sinaliza uma mudança fundamental na mobilidade global e na dinâmica do poder brando. Nações que abraçam a abertura e a cooperação estão avançando rapidamente, enquanto aquelas que se apoiam em privilégios passados ​​estão sendo deixadas para trás.

Da mesma forma, o passaporte do Reino Unido caiu para sua posição mais baixa no índice, caindo duas posições desde julho, do 6º para o 8º lugar , apesar de também já ter ocupado o primeiro lugar (em 2015).

A reciprocidade dos vistos é mais importante

Embora portadores de passaporte americano possam atualmente acessar 180 destinos sem visto, os EUA permitem a entrada sem visto de apenas 46 outras nacionalidades. Isso os coloca na 77ª posição no Índice de Abertura Henley , que classifica todos os 199 países e territórios do mundo de acordo com o número de nacionalidades permitidas sem visto prévio.

Essa disparidade entre acesso sem visto e abertura é uma das maiores do mundo, perdendo apenas para a Austrália e à frente apenas do Canadá, Nova Zelândia e Japão. Annie Pforzheimer , Associada Sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, observa que o recuo dos Estados Unidos tem raízes políticas. Mesmo antes de uma segunda presidência de Trump, a política dos EUA já havia se voltado para dentro. Essa mentalidade isolacionista agora se reflete na perda de poder de passaporte dos Estados Unidos.

A ascensão da China: uma década de ganhos

Em nítido contraste, a China esteve entre os maiores escaladores no Henley Passport Index na última década, saltando do 94º lugar em 2015 para o 64º em 2025, com sua pontuação de acesso sem visto aumentando em 37 destinos durante esse período.

No Índice de Abertura Henley, a China também subiu drasticamente, concedendo acesso sem visto a mais 30 países somente no ano passado. Agora, o país ocupa a 65ª posição , permitindo a entrada em 76 países.

Acontecimentos recentes, incluindo a concessão de acesso sem visto à Rússia, reforçam a estratégia contínua de Pequim de maior abertura. As medidas da China, juntamente com novos acordos com os Estados do Golfo, a América do Sul e vários países europeus, estão consolidando seu papel como potência global em mobilidade, reforçando o domínio da região Ásia-Pacífico em termos de liberdade de viagem.

O Dr. Tim Klatte , sócio da Grant Thornton China, destaca as implicações geopolíticas: o retorno de Trump ao poder trouxe novos conflitos comerciais que enfraquecem a mobilidade dos Estados Unidos, enquanto a abertura estratégica da China impulsiona sua influência global. Esses caminhos divergentes remodelarão as dinâmicas econômicas e de viagens em todo o mundo.

Americanos lideram corrida global por segundas cidadanias

O declínio do poder de emissão de passaportes nos EUA está alimentando um aumento sem precedentes na demanda por opções alternativas de residência e cidadania . Dados da Henley & Partners mostram que os americanos se tornaram, de longe, o maior grupo de candidatos a programas de migração para investimentos em 2025. Ao final do terceiro trimestre, as inscrições de cidadãos americanos já eram 67% maiores do que o total de 2024, que registrou um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

O professor Peter J. Spiro, da Faculdade de Direito da Universidade Temple, na Filadélfia, afirma que, embora a cidadania americana continue sendo um status valioso, ela não é mais suficiente por si só. Nos próximos anos, mais americanos adquirirão cidadanias adicionais de todas as maneiras possíveis. A cidadania múltipla está sendo normalizada na sociedade americana. Embora possa ser um pouco exagerado, como disse recentemente um usuário de mídia social, "a dupla cidadania é o novo sonho americano".

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Imagem - Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Imagem - Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Mais recentes

Imagem - Grifes famosas são multadas em milhões por proibir descontos em seus produtos; saiba quais

Grifes famosas são multadas em milhões por proibir descontos em seus produtos; saiba quais
Imagem - Sorte inacreditável: homem ganha na loteria duas vezes em 2025

Sorte inacreditável: homem ganha na loteria duas vezes em 2025
Imagem - Passageiros ficam 10 horas presos dentro de avião em Paris antes de voo para Salvador

Passageiros ficam 10 horas presos dentro de avião em Paris antes de voo para Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)