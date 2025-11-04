POLÍCIA INVESTIGA

'Barbie humana' é encontrada morta dentro de casa em circunstâncias suspeitas

Ela tinha ferimentos no olho e nas costas

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:04

Barbara Jankavski Marquez Crédito: Reprodução

O corpo da influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, famosa nas redes sociais como “Barbie humana”, foi encontrado pela Polícia Militar na noite de domingo (2), dentro de uma residência na Lapa, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil trata o caso como “morte suspeita” e investiga as circunstâncias do ocorrido. As informações são do portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a um chamado de “encontro de cadáver” em um sobrado na Rua Sepetiba, onde vive um defensor público de 51 anos. Ao chegarem, encontraram Bárbara deitada de costas, vestindo apenas calcinha, com um ferimento no olho esquerdo e marcas nas costas. O homem afirmou ter contratado os “serviços sexuais” da influencer e relatou que ela chegou à casa por volta da 1h de domingo, permanecendo no local até a noite.

Durante o tempo em que esteve na residência, os dois teriam consumido “substâncias ilícitas”. Segundo o relato do defensor público, Bárbara tossia com frequência antes de adormecer. Ao perceber que ela não se movia, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentou reanimá-la por cerca de nove minutos, conforme orientação dos atendentes, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado às 21h07.

Uma amiga do homem, de 43 anos, contou à polícia que esteve na casa em determinado momento do dia, mas que não presenciou a morte da influencer. A mulher relatou que, por volta das 4h da manhã, Bárbara teria “escorregado e caído, o que acarretou lesão no olho”.

A causa da morte ainda não foi determinada. O laudo necroscópico e o exame toxicológico do Instituto Médico Legal (IML) devem esclarecer se houve uso de drogas e se alguma substância pode ter contribuído para o óbito. No registro policial, consta que ela sofreu uma “morte súbita, sem causa determinante aparente”.

O caso foi inicialmente registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa), mas será investigado pelo 7º DP (Lapa). A Secretaria da Segurança Pública informou, por meio de nota, que “a Polícia Civil investiga a morte” de Bárbara. O defensor público e a amiga citada não foram localizados pela reportagem para comentar o caso.

Quem era a “Barbie humana”

Bárbara Jankavski Marquez acumulava mais de 344 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram. Conhecida como “Boneca Desumana”, ela se tornou popular por buscar um visual semelhante ao da boneca Barbie — e por relatar suas transformações estéticas nas redes sociais.