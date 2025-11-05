MORTE SUSPEITA

Defensor público que estava com 'Barbie humana' disse que tentou reanimá-la por 9 minutos

Renato informou à polícia que contratou os "serviços sexuais" de Bárbara, que ela chegou à sua residência na madrugada de domingo e permaneceu até a noite

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:49

Barbara Jankavski Marquez Crédito: Reprodução

O defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, 51 anos, que estava com a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, 31, conhecida como “Barbie humana”, disse à polícia que tentou reanimá-la por mais de nove minutos. A influenciadora morreu nesse domingo (2), na casa do defensor, em São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso inicialmente como "morte suspeita". As informações são do G1 SP.

O corpo de Bárbara passará por perícia e só após o resultado que a Polícia Técnico-Científica irá apontar a causa da morte. Segundo o boletim de ocorrência, ela teve uma "morte súbita, sem causa determinante aparente". Por decisão médica, o defensor se afastou do trabalho por sete dias por ter sofrido um estresse traumático após a morte de Bárbara.

Barbie Humana é achada morta 1 de 4

Por meio de nota, a Defensoria Pública de São Paulo, onde Renato trabalha, informou que se solidariza com a família da jovem Barbara Jankavski e que acompanha a ocorrência. "A Defensoria Pública-Geral mantém contato permanente com as autoridades competentes, observando o sigilo legal, a fim de assegurar que todas as medidas adotadas estejam em conformidade com a legislação e com os princípios que regem a Administração Pública", continua o comunicado.

Renato informou à polícia que havia contratado os "serviços sexuais" de Bárbara, que ela chegou à sua residência na madrugada de domingo e permaneceu lá até a noite. Segundo o defensor, nesse período, os dois "fizeram uso de substâncias ilícitas, e ela tossiu por diversas vezes". Após isso, Bárbara teria adormecido ao seu lado, enquanto assistiam à televisão.

O defensor disse ainda que, ao perceber que Bárbara não se movia mais, decidiu acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os atendentes, segundo ele, o orientaram a iniciar a manobra de Reanimação Carciopulmonar, chamada de "RCP", "por mais de nove minutos", mas Bárbara não respondia. Quando a ambulância do Samu chegou, de acordo com o boletim de ocorrência, um médico "constatou o óbito de Bárbara às 21h07, e acionou a Polícia Militar".

Os PMs informaram que foram ao local depois de receber um chamado do Centro de Operações da PM (Copom) para atender um "encontro de cadáver" em um sobrado de dois andares na Rua Sepetiba, na região da Lapa, Zona Oeste da capital. Os agentes disseram ainda que foram recebidos pelo defensor público, que permitiu a entrada deles. E que encontraram a influencer deitada com o rosto para cima, "apresentando lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, trajando somente calcinha".

Uma amiga de Renato contou à polícia que esteve na casa durante um período, mas que não presenciou a morte de Bárbara. No entanto, ela informou que, por volta das 4h de domingo, viu o momento em que Bárbara "escorregou e caiu, o que acarretou na lesão no olho". O carro do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e levou o corpo "para realização de exames necroscópico e toxicológico". O corpo foi liberado para a família no final da noite de segunda-feira (3). Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que "a Polícia Civil investiga a morte" de Bárbara. A apuração será feita pelo 7º Distrito Policial (DP), na Lapa.

Como surgiu a "Barbie Humana"

Admiradora da Barbie, Bárbara construiu sua imagem nas redes sociais com o objetivo de transformar-se na boneca. Ao longo da vida realizou, pelo menos, 27 cirurgias plásticas, que custaram mais de R$ 300 mil. Todas as transformações foram feitas no intuito de se parecer com a personagem do universo feminino. Ela fez lipoaspiração no pescoço, na barriga e nas pernas, aumentou seios e bumbum, arqueou as sobrancelhas. Só o nariz operou cinco vezes para deixá-lo mais afilado e arrebitado.

Com mais de 344 mil seguidores no Tik Tok e outros 54 mil no Instagram, Bárbara se autointitulava a "Boneca Desumana" nas redes sociais, numa brincadeira alusiva à Barbie e ao fenômeno das chamadas "Barbies humanas". Ela usava as redes sociais para relatar as operações pelas quais passou e mostrar sua rotina, sempre com postagens de vídeos, fotos e dicas para quem quisesse se submeter a plásticas.