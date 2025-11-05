Acesse sua conta
Papa alerta católicos de que Jesus é único Salvador e impõe limites para veneração a Maria

Novo decreto do Vaticano instrui os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a "corredentora" do mundo

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:15

Papa Leão 14
Papa Leão 14 Crédito: Reprodução

Os católicos foram surpreendidos nesta terça-feira com um pronunciamento do Vaticano de que Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da danação. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a "corredentora" do mundo.

A nova instrução defende que só Jesus salvou o mundo. Com isso, resolve um debate interno que intrigava figuras importantes da Igreja há décadas e que chegou a provocar raras divergências públicas entre papas recentes. "Não seria apropriado usar o título 'corredentora'", dizia o texto. "Esse título... (pode) criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã."

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio de sua crucificação e morte. Já os estudiosos da Igreja debatem há séculos se Maria, a quem os católicos e muitos cristãos chamam de Mãe de Deus, ajudou Jesus a salvar o mundo. Inclusive, o Papa Francisco, que morreu em abril, se opôs veementemente à atribuição do título de "corredentora" a Maria, chegando a chamar a ideia de "loucura". "Ela nunca quis tirar nada do filho para si", considerou.

O antecessor de Francisco, Bento XVI, também se opôs ao título. Seu antecessor, João Paulo II, o apoiou, mas deixou de usá-lo publicamente em meados da década de 1990, depois que o Escritório para a Doutrina da Fé começou a expressar ceticismo.

A nova instrução do Vaticano destacou o papel de Maria como intermediária entre Deus e a humanidade. Ao dar à luz Jesus, ela "abriu as portas da Redenção que toda a humanidade aguardava", afirmou o texto. Segundo a Bíblia, a resposta de Maria ao anjo que lhe disse que ela engravidaria foi: "Que assim seja".

