Airbag falha em acidente e leva a Hyundai a convocar recall; veja se seu carro está na lista

Perla Ribeiro
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:40
A Hyundai anunciou um recall para o hatch médio i30, para substituir o inflador do airbag do motorista. Segundo a montadora, o defeito pode causar ferimentos graves ou até fatais em caso de acidente. A companhia decidiu convocar os proprietários para levarem os veículos de volta à fábrica nesta quarta-feira (5), após o dispositivo ter se rompido no momento de acionamento do airbag, em um acidente envolvendo o carro que aconteceu em outro país.
“A falha no inflador do airbag do motorista pode causar seu rompimento e a deflagração do airbag de forma irregular, o que pode resultar na falta de proteção adequada ao motorista em caso de acidente, com consequentes lesões físicas graves ou até fatais ao motorista”, diz a Hyundai em nota. Apesar da gravidade do defeito, nenhum i30 apresentou esse problema no Brasil. Ainda assim, a Hyundai incluiu a substituição do inflador do airbag no programa de recall para os veículos que foram vendidos no país.
O recall abrange unidades do Hyundai i30 dos anos 2011 e 2012, fabricadas entre 1º de dezembro de 2010 e 9 de junho de 2011. Para verificar se o veículo faz parte da campanha, o proprietário deve conferir se os oito últimos dígitos do chassi estão entre: BU111376 a CU352988. A substituição do inflador do airbag leva cerca de uma hora e requer agendamento prévio. O processo pode ser feito em uma concessionária Hyundai, pelo telefone 0800-770-3355 ou pelo site oficial de recalls da marca.