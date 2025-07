DECISÃO JUDICIAL

Após um mês preso, influencer que matou motociclista em acidente é solto

Enzo Santana Machado foi preso em flagrante no fim de maio

Wendel de Novais

Publicado em 3 de julho de 2025 às 10:55

Enzo Santana Machado foi preso em flagrante no acidente Crédito: Reprodução

O influenciador digital Enzo Santana Machado, preso por atropelar e matar um motociclista em Salvador, foi liberado pela Justiça depois de ficar preso um mês e seis dias. A decisão foi confirmada à reportagem pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na manhã desta quinta-feira (3). Enzo, no entanto, está em liberdade desde a última terça-feira (1º), quando a Justiça atendeu o pedido de Habeas Corpus da sua defesa. >

“Acordam os desembargadores da Primeira Cãmara Criminal da segunda turma da julgadora do TJ-BA, por unanimidade dos votos, em conhecer o Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem vinculada para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mediante o cumprimento das medidas cautelares”, informou o TJ-BA, em nota. >

Quem é Enzo Santana? 1 de 5

As medidas estipuladas impostas pela Justiça são o comparecimento bimestral em Juízo, proibição de frequentar bares com venda de bebidas alcoólicas e proibição de ausentar-se de Salvador. Enzo foi preso em flagrante por causar o acidente que matou o motociclista Uzias Cardoso na Rua das Pitangueiras, no bairro de Matatu de Brotas. Enzo foi detido momentos após o crime por policiais acionados para o caso. >

Enzo Santana conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e há suspeita de que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, o que a defesa do suspeito nega. A colisão frontal entre o veículo e a moto foi violenta, e o corpo do motociclista foi removido pouco antes das 5h da manhã. >