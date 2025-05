SALVADOR

Influenciador que atropelou motociclista tem a prisão preventiva decretada

Enzo Santana Machado foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (26)

A Justiça determinou a prisão preventiva do influenciador digital Enzo Santana Machado, que foi preso após atropelar o motociclista Uzias Cardoso de Souza, 41 anos, em Matatu de Brotas, na segunda-feira (26). A colisão ocorreu por volta de 0h30 na Rua das Pitangueiras, e a vítima morreu no local. >

Enzo Santana conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e há suspeita de que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, o que a defesa do suspeito nega. O influenciador passou por audiência de custódia nesta terça-feira (27). Ele foi levado à Central de Flagrantes, onde motociclistas protestaram e pediram justiça pela morte do colega. >