COLISÃO NO TRÂNSITO

Influenciador é preso por suspeita de matar motociclista em acidente em Matatu de Brotas

Enzo Santana estaria dirigindo embriagado; ele é noivo de blogueira com 3 milhões de seguidores nas redes sociais

O influenciador digital Enzo Santana foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26) por suspeita de dirigir embriagado e causar o acidente que matou o motociclista Uzias Cardoso , no bairro Matatu de Brotas, em Salvador. >

O jovem de 24 anos acumulava 167 mil seguidores nas redes sociais e é noivo da também influenciadora Radija Pereira, que tem três milhões de seguidores. Ambos desativaram os perfis no Instagram. >

O veículo sofreu uma colisão frontal contra uma motocicleta na Rua das Pitangueiras, perto da Delegacia do Menor Infrator e o condutor da moto não sobreviveu. O automóvel, após a colisão, ainda chocou-se a um poste de iluminação pública, com um salão de beleza e com o registro padrão da Embasa. >