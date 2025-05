DESTRUIÇÃO

Motociclista morre em acidente de trânsito em Matatu de Brotas

Condutor de carro foi preso

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (26), no bairro de Matuto de Brotas, em Salvador. A ocorrência foi uma colisão frontal de um carro contra a moto que a vítima dirigia. O condutor do automóvel foi preso. >

O automóvel, após a colisão, ainda chocou-se a um poste de iluminação pública, com um salão de beleza e com o registro padrão da Embasa. A suspeita é de que o condutor do carro estaba bêbado e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a TV Bahia.>