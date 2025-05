EVENTO

Roda Cultural movimenta Teatro Boca de Brasa Subúrbio 360 nesta quarta (28)

Ação contará com apresentação de dança do grupo Divas

Tharsila Prates

Publicado em 27 de maio de 2025 às 23:21

Performance de dança no Movimento Boca de Brasa Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O Teatro Boca de Brasa, no Subúrbio 360, apresenta a Roda Cultural “Dança é Vida”, que acontece nesta quarta-feira (28), às 18h30, em Coutos. A Roda Cultural é uma ação anual que integra o calendário de atividades e oficinas de artes oferecidas pelo espaço. >

O evento contará com apresentação de dança do grupo Divas, composto por integrantes da oficina de dança urbana, que mostrarão um mix dançante com recorte do espetáculo teatral do professor Nadson Cavalcante. Haverá ainda uma roda de conversa na qual serão apresentados relatos dos profissionais que vivem da dança.>

Entre alunos das oficinas do Subúrbio 360 e moradores do entorno, a iniciativa movimenta entre 200 e 400 pessoas por edição. A professora Sheila Silva, coordenadora do Subúrbio 360, explica que a Roda Cultural "Dança é Vida" serve para fomentar e ampliar momentos de lazer cultural, além de divulgar as ações realizadas nas oficinas de trabalho oferecidas na instituição.>