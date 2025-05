CONSULTA

Prefeitura baiana libera lista de inscritos no Minha Casa, Minha Vida

Primeira convocação de pré-selecionados para entrega de documentos deve ocorrer já na primeira semana de junho

A lista de inscritos no programa de moradia Minha Casa, Minha Vida 2025, foi divulgada pela prefeitura de Feira de Santana, nesta terça-feira (27). De acordo com a gestão, 42.850 inscrições foram registradas no município. A próxima etapa será a análise dos critérios de prioridade para formação da lista de pré-selecionados. Os contemplados serão convocados de acordo com o avanço das obras nos empreendimentos habitacionais, sempre começando pelos residenciais mais adiantados.>