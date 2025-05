SORTE

Aposta de Salvador ganha R$ 47 mil na Lotomania

Uma segunda aposta da Bahia também faturou prêmio no sorteio

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2025 às 22:22

Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta soteropolitana acertou 19 dos 20 números sorteados no concurso de nº 2776 do jogo lotérico Lotomania, da Caixa Econômica Federal, nesta quarta-feira (28). O prêmio é de R$47.481,75. Outra aposta baiana também obteve a mesma quantidade de acertos. Juntas, os bilhetes da Bahia somam R$ 142.445,25. >

A aposta de Salvador foi efetuada na lotérica Mega Trevo, no bairro da Pituba. A segunda aposta baiana é de Prado, no Sul do estado, e foi realizada na lotérica Maré da Sorte, no centro da cidade.>

Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 01-03-07-16-17-22-27-32-44-47-52-54-58-63-67-68-72-81-86-97.>

Estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado na próxima sexta-feira (30), é de R$ 2,4 milhões.>

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.>

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.>