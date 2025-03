LOTERIA

Saiba de qual cidade baiana saiu aposta vencedora do prêmio de R$ 11,5 milhões da Lotomania

Município possui apenas 21 mil moradores

A pacata cidade de Teofilândia, localizada da região Nordeste da Bahia, saiu vitoriosa do concurso nº 2751 do jogo lotérico Lotomania da última quarta-feira (26). O município, de apenas 21.176 moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve duas apostas premiadas, sendo uma delas a vencedora do prêmio milionário de R$ 11,5 milhões.>