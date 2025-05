SORTE GRANDE

Aposta de Salvador ganha prêmio de R$ 2,8 milhões na Lotofácil

Bilhete saiu do bairro da Pituba

Uma aposta soteropolitana teve a sorte a grande de faturar o prêmio milionário do concurso de nº 3380 do jogo lotérico Lotofácil, na noite desta quarta-feira (30). O bilhete de Salvador foi um dos três ganhadores do prêmio principal de R$ 7 milhões; cada aposta faturou cerca de R$ 2,8 milhões. A aposta foi feita na lotérica Show da Sorte, localizada na Rua Ceará, bairro da Pituba.>