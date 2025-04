PREFS NO TOPO

Salvador é destaque em premiação nacional de redes sociais

Capital baiana levou troféu na categoria Atitude

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:33

Perfil da prefeitura de Salvador recebeu o prêmio na categoria 'Atitude', voltada para instituições que se destacam na defesa e promoção de causas e ações de interesse público Crédito: Reprodução

No ano em que atingiu o feito histórico de se tornar o primeiro perfil oficial de prefeitura no mundo a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores, a prefeitura de Salvador é destaque no Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública. A premiação foi realizada na última terça-feira (29), em Florianópolis, durante o evento Redes WeGov, um dos maiores encontros do país voltados à Comunicação Pública. A celebração reuniu profissionais de mídias sociais, publicitários e jornalistas de todo o Brasil.>

O prêmio reconhece as melhores práticas em redes sociais de órgãos públicos do Brasil. A capital baiana levou o troféu na categoria Atitude, voltada para instituições que se destacam na defesa e promoção de causas e ações de interesse público. A categoria era disputada também pelos perfis da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Banco Central, do Governo do Mato Grosso, do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).>

Salvador também foi finalista em outras duas categorias: 'Inclusão e Diversidade', que valoriza instituições que promoveram a igualdade com conteúdos e posicionamentos de impacto; e 'Comunicação Como Serviço', destinada a iniciativas que priorizaram a entrega de informações e serviços públicos com clareza, agilidade e relevância.>

Para a secretária municipal de Comunicação, Renata Vidal, o prêmio reconhece os esforços da gestão em se aproximar do público por meio das redes. "Isso mostra a consistência e a seriedade com que tratamos a comunicação pública. Nosso trabalho valoriza as pessoas, a identidade de Salvador e presta um serviço real ao cidadão. Estamos muito orgulhosos", vibrou. >