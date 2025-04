TRIO DRAGÃO

Dono de trio elétrico que pegou fogo estima prejuízo de R$ 2,5 milhões

Incêndio ocorreu na BR-242, na manhã de segunda-feira (28); veja fotos e vídeo

Tharsila Prates

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:20

Uma das carretas do trio Dragão ficou destruída Crédito: Acervo pessoal

Um dos maiores trios elétricos do Carnaval de Salvador, o Dragão e suas duas carretas desciam a Serra da Mangabeira, entre os municípios de Seabra e Oliveira dos Brejinhos, na BR-242, quando o motorista e os ajudantes foram alertados sobre um superaquecimento nas rodas. Uma fumaça já podia ser vista. O veículo, no entanto, seguiu viagem por cerca de 30 quilômetros, mas acabou pegando fogo, num trecho de via já plano (veja no vídeo abaixo).>

O incêndio, que destruiu uma das carretas do Dragão, ocorreu na segunda-feira (28), por volta das 11h. Ele seguia para Brasília, onde, nesta sexta e sábado (3), vai acontecer a Micarê. No lugar do Dragão, o trio Laser já está a postos para substituí-lo e servir ao cantor Bell Marques.>

As informações foram dadas nesta quarta-feira (30) pelo proprietário do Dragão, Adilson dos Santos, mais conhecido como Irmão. Ao CORREIO ele estimou um prejuízo de cerca de R$ 2,5 milhões com o incêndio. Mesmo com a dor de cabeça, ele disse estar forte, com o pensamento de reconstruir o Dragão - o maior trio do planeta, como diz a música do Asa de Águia 'Quebra aê'.>

Frente do trio destruída Crédito: Acervo pessoal

Foi Durval Lelys, aliás, quem desfilou nele no Carnaval 2025 em Salvador, além da banda Eva e da funkeira Anitta. Embora a segunda carreta não tenha sido atingida pelo fogo, ela não pode funcionar como trio. A aparelhagem de som, geradores e equipamentos foram todos consumidos pelo fogo, já que estavam na carreta atingida. Era nela também que funcionava a megaárea dos convidados, com capacidade para 200 pessoas, com quatro banheiros femininos, cinco masculinos e um bar.

>