INCÊNDIO

Um dos maiores trios elétricos do Carnaval pega fogo a caminho de evento

Proprietária do trio informou que o incidente aconteceu durante o deslocamento para Brasília (DF)

O trio elétrico Dragão, um dos maiores do Carnaval de Salvador, ficou destruído após um incêndio nesta segunda-feira (28). Em nota, a Dragão da Folia Produções, proprietária do trio, informou que, durante o deslocamento para um evento em Brasília (DF), o segundo compartimento do Trio Dragão pegou fogo, resultando em perda total da estrutura.>

A ocorrência não teve feridos. "O incêndio foi controlado, e as autoridades competentes já foram acionadas para apuração das causas", diz a empresa, na nota. O local exato do incidente não foi detalhado.>

"Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, com a transparência e com a excelência dos serviços prestados. Já estamos tomando todas as providências cabíveis para minimizar os impactos do ocorrido. Agradecemos pela compreensão e pelo apoio de todos", disse a Dragão da Folia, nas redes sociais.>